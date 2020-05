Dit lees je in Auto Review 6 - nu in de winkel

Supercar-special

Behalve de McLaren 720S Spider en de Porsche 718 Cayman GT4 gaan we ervandoor met de Audi RS 6 Avant en twee van zijn voorgangers. We vergelijken de bassende Maserati Levante Trofeo met de Range Rover Sport SVR. De BMW 840i xDrive Coupé neemt het in een keiharde test op tegen de Porsche 911 Carrera 4 en we oogsten bewonderende blikken met de 609 pk sterke Polestar 1. We sluiten onze special af met de vernieuwde Jaguar F-Type en de Toyota Supra.



Rij-impressie: Audi A3 Sportback

Hoeveel lijkt de Audi A3 Sportback op de nieuwe Volkswagen Golf (rijtest)? Onderhuids zijn ze hetzelfde, maar Audi probeert uit alle macht om zijn succesmodel toch een eigen karakter te geven.

Top 10: alternatieve aandrijfvormen

We hebben zó lang een relatie gehad met de verbrandingsmotor, dat het ons moeite kost om te onthechten. Maar het lukt. Langzaam maar zeker wint de elektrische aandrijflijn terrein. Iets wat niet voor de andere alternatieve ‘brandstoffen’ in deze lijst geldt. Ooit gehoord van een auto met hondaandrijving?

Vergelijkende test compacte suv’s

Technisch gezien zijn de Skoda Kamiq, de Seat Arona en de Volkswagen T-Cross identieke auto’s. Maar een compacte suv is meer dan zijn motor, onderstel en hoge zitpositie alleen. Wij gaan op zoek naar de verschillen. Eén ding wordt al snel duidelijk: de VW moet keihard aan de bak om de Skoda en de Seat bij te houden ...

