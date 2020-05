Heb je een uurtje over? Kijk dan deze Batmobile-documentaire

Vraag iemand om beroemde film- en televisieauto's op te noemen. Geheid dat hij of zij de Batmobile noemt, naast General Lee, KITT en het busje uit The A-Team. De dienstauto van Batman is even beroemd als de 'Caped Crusader' zelf en heeft in de afgelopen decennia diverse gedaantes aangenomen. In de televisieserie Batman uit 1943 reden Batman en Robin gewoon in een Cadillac Series 75 Convertible, maar daarna kwam de meest iconische Batmobile van allemaal: de creatie van George Barris uit 1965, die was gebaseerd op het studiemodel Lincoln Futura.

Terug naar zijn duistere roots



De televisieserie waarin de originele Batmobile voorkwam, was op z'n zachtst gezegd nogal 'campy'. Filmregisseur Tim Burton wilde einde jaren tachtig terugkeren naar de duistere roots van Batman en wilde een bijpassend vervoermiddel. De gothische Batmobile werd gebaseerd op een Chevrolet Impala-chassis. Hij kreeg een soort straaljagercockpit omdat de ontwerpers vergeten waren om ruimte te laten voor conventionele portieren.

Alien-ontwerper H.R. Giger



Na twee films - Batman en Batman Returns - stopte Tim Burton ermee. Regisseur Joel Schumacher nam het stokje over voor de opvolger Batman Forever. Schumacher vroeg de Zwitserse kunstenaar H.R. Giger - ontwerper van het buitenaardse wezen in de film Alien - om schetsen te maken. Zijn creatie was echter zo bizar en grotesk dat de filmmakers er helemaal niets mee konden. De uiteindelijke Batmobile was een soort evolutie van het Burton-design.



Loodzware testritten



Onder Schumacher was de Batman-franchise helemaal van de rails geschoten, met als lachwekkende dieptepunt de inslechte film Batman & Robin. Christopher Nolan begon in 2005 aan een zogeheten reboot. De Batmobile was daarbij niet zomaar een filmrekwisiet, maar een volledig werkende stuntauto. In de documentaire is te zien dat de Tumbler - zoals het apparaat wordt genoemd - aan loodzware testritten wordt blootgesteld. En het ding rijdt nog goed ook.