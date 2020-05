Vernieuwde Rio is eerste Kia met mild-hybridtechniek

Volgens Kia zijn er uiterlijke wijzigingen, maar daar moet je je niet al te veel van voorstellen. Onderhuids is waar de Rio het ingrijpendst is gewijzigd. Als de compacte hatchback later dit jaar bij de dealer staat, kunnen klanten kiezen voor de nieuwe EcoDynamics+. Die uitvoering koppelt een 1,0-liter turbomotor aan een 48 Volt-systeem met elektrische ondersteuning en een regeneratief remsysteem. De 1.0 T-GDI met 100 pk is standaard uitgerust met een handgeschakelde zesbak (was vijfbak). De 1.0 T-GDI met 120 pk heeft 16 procent meer koppel dan voorheen (200 Nm).

Clutch-by-wire

De Kia Rio EcoDynamics+ is voorzien van een nieuwe 'intelligente' handmatige transmissie. De koppeling van die zogeheten iMT-versnellingsbak werkt niet mechanisch, maar geheel elektronisch. Dit 'clutch-by-wire'-systeem draagt bij aan een lager brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot door samen te werken met het mild-hybridsysteem en de motor eerder uit te schakelen bij het uitrollen. De officiële verbruikscijfers van de Rio met 48 Volt-technologie zijn nog niet bekend.

Groter infotainmentscherm



Verder heeft Kia de uitrusting van de Rio onder de loep genomen. Kopers kunnen kiezen uit twee aanvullende exterieurkleuren (Perennial Grey en Sporty Blue) en nieuwe 16-inch lichtmetalen wielen. In het interieur vallen de betere materialen op en het 8-inch breedbeeldscherm op de middenconsole. Daarop draait Phase II van het UVO Connect-infotainmentsysteem, dat compatible is met Apple CarPlay en Android Auto (dat helaas nog steeds niet officieel in Nederland beschikbaar is).

Veiligheidssystemen

Tot slot biedt de Kia Rio natuurlijk een lange lijst aan (optionele) veiligheidssystemen: Forward Collision-Avoidance Assist met voetganger-, voertuig- en fietserherkenning, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning, Blind-Spot Collision Warning, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Intelligent Speed Limit Warning, Smart Cruise Control, Lane Following Assist en nog veel meer. De prijzen van de geüpdatete Kia Rio worden later bekendgemaakt.