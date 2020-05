Wat nou 100 km/h? In een nieuwe Volvo mag je 180!

Nee, bij Volvo vinden ze uiteraard niet dat je overal - ongeacht de regels - gewoon met 180 km/h over de weg mag knallen. Wat is er dan aan de hand? In het voorjaar van 2019 kondigde Volvo aan dat het vanaf 2020 de topsnelheid van al zijn modellen zou begrenzen op 180 km/h. Volgens de fabrikant is de snelheidsbegrenzing een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat er vanaf dit jaar geen enkele inzittende van een nieuwe Volvo meer omkomt in het verkeer.

Hoge snelheid als oorzaak dodelijke ongelukken



Kijken we naar de cijfers van het ongevalsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dan zien we dat er in 2019 in Nederland 661 verkeersdoden vielen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) voegt daaraan toe dat ongeveer een derde van de dodelijke verkeersongelukken te wijten is aan te hard rijden.

“Er zijn vast automobilisten die het gevoel krijgen dat ze een brevet van onvermogen krijgen uitgedeeld.”

Begrenzing = betutteling?



Rationeel valt er er dus veel te zeggen voor de 180-maatregel van Volvo. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat er automobilisten zijn die dit zien als ongewenste betutteling. Zij ervaren het blijk van wantrouwen van Volvo en zitten er niet op te wachten dat een autofabrikant hun een 'brevet van onvermogen' uitdeelt.







Wie volgt Volvo's voorbeeld?



Nu is een begrensde topsnelheid niets nieuws. Al jaren gelden sloten onder meer Audi, BMW en Mercedes een herenakkoord om hun snelste modellen te begrenzen op 250 km/h. Al zien we regelmatig dat dit gentlemen's agreement met speciale 'driver's packages' wordt omzeild. Verder is 250 km/h in de meeste gevallen ook een strikt theoretische waarde. Zelfs op de steeds drukker wordende autobahn.



Een snelheid van 180 km/h ligt voor veel automobilisten veel dichter onder handbereik. We zijn heel benieuwd hoe de autokopers gaan reageren. Niet in de laatste laats bij onze oosterburen. Duitse fabrikanten hebben in elk geval al te kennen gegeven dat ze het Zweedse voorbeeld niet gaan volgen.

Wat is de Volvo care key?



Behalve de 180-stop worden nieuwe Volvo's met een tweede veiligheidsvoorziening geleverd. Volvo noemt het de care key. Hiermee kun je als Volvo-rijder zelf de big brother uithangen en de topsnelheid van je auto verder beperken. Bijvoorbeeld als je je Volvo uitleent aan een jonge, onervaren bestuurder. Klinkt betuttelend, maar gezien de jeugdige overmoed van sommigen misschien helemaal niet zo'n gekke optie. Al krijgen we er ook een beetje het zichzelf-overprofilerende-boa-in-coronatijd-gevoel bij ...

Gratis tip voor de notoire hardrijders: bij Volvo's elektrische zustermerk Polestar geldt de 180-grens vooralsnog niet ...