Eerst even het geheugen opfrissen, want de geëlektrificeerde versies van de Renault Clio en Captur hebben níét dezelfde aandrijflijn. De Clio E-Tech Hybrid is een stekkerloze, volledig hybride auto. De Captur E-Tech Plug-in Hybrid - de naam zegt het al - is een oplaadbare hybride. Mét stekker dus.

Prijzen hybride Clio



Bij het bepalen van de prijzen heeft Renault van zijn nieuwe hybride-modellen goed opgelet wat de concurrentie doet. In het segment van de Clio is het al jaren de Toyota Yaris die de hybride lakens uitdeelt. Of dat met de komst van de Renault Clio E-Tech Hybrid zo blijft, valt nog even te bezien. De hybride Clio in de Zen-uitvoering (standaard met o.m. airco en cruisecontrol) is met een vanafprijs van 22.990 euro 1795 euro duurder dan de goedkoopste Toyota Yaris 1.5 Hybrid (21.195 euro). Maar met zijn 140 pk sterke aandrijflijn overtroeft hij de Yaris met 14 pk. En dan hebben we natuurlijk nog de Honda Jazz Hybrid (106 pk). Die is met een vanafprijs van 23.600 euro iets duurder dan de Renault Clio E-Tech Hybrid Zen.



Uitvoeringen Clio E-Tech Hybrid



De luxere Intens-versie van de Clio E-Tech Hybrid (24.200 euro) biedt ten opzichte van de Zen onder meer een automatisch geregelde airco, een regensensor, een grootlichtassistent en elektrisch bedienbare ramen achter. Nog meer luxe en uitstraling zijn mogelijk, maar daarvoor moet je uiteraard de portemonnee trekken: de R.S. Line kost 26.400 euro, de chique Initiale Paris vraagt een investering van 27.700 euro. Voor 26.200 euro levert Renault de hybride Clio Série Limitée E-Tech.



Prijzen Captur Plug-in Hybrid

De geëlektrificeerde Renault Captur is een stuk duurder dan de hybride Clio. De prijzen van de Captur E-Tech Plug-in Hybrid beginnen bij 33.290 euro. Daarmee komt de nieuwe stekkerhybride aardig in de buurt van de eveneens kersverse Ford Kuga Plug-in Hybrid, die je vanaf 36.325 euro in huis kunt halen. Maar ook in dit geval is de pk-troef in Franse handen, want de stekker-Captur heeft 160 pk, terwijl de Kuga het met 150 pk moet doen. Een andere kaper op de kust is de Kia Niro Plug-in Hybrid (141 pk), waarvan de prijzen beginnen met 36.195 euro.



Hoe ver komt de stekker-Captur puur elektrisch?



Behalve de instapversie Zen gaat Renault de plug-in hybride Captur in nog drie versies leveren. Vooralsnog is alleen de prijs van de Edition One bekend. Die bedraagt 34.620 euro.



Renault belooft dat de Captur E-Tech Plug-in Hybrid in stadsverkeer 65 kilometer puur elektrisch kan rijden. Op de snelweg zal de batterij met een capaciteit van 9,8 kWh een stuk sneller leeg zijn. Zeker als je de elektrische topsnelheid van 135 km/h probeert te halen.



Zowel bij de Renault Clio als de Captur omvat de hybride aandrijflijn een 1,6-liter benzinemotor, twee elektromotoren en een transmissie zonder koppeling.

De nieuwe hybride Renaults zijn nu al te bestellen, maar pas na de zomer kun je ze in levenden lijve bij de Renault-dealer bewonderen