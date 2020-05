Wisten jullie dit over Seat?

Seat 1400

Hoewel Seat al in 1950 werd opgericht, duurde het nog drie jaar voordat het eerste model op de mercado kwam. De 1400 was de eerste Seat. De Spanjaarden bouwden toen alleen auto's van Fiat in licentie. Seat bouwde in het begin alleen auto's voor de Spaanse markt. Een auto was begin jaren vijftig nog een zeldzaamheid: slechts drie op de duizend Spanjaarden bezat er een.

Seat 600

De Seat 600 (1957-1973) staat bekend als de auto die Spanje mobiel maakte. Seat mocht de Fiat 600 in licentie bouwen, als het de auto maar niet naar andere landen exporteerde. De Seat 600 had aanvankelijk suicide doors, net als zijn evenknie van Fiat. Pas in 1969 kwamen er 'normale' portieren. Het staal voor de Seat 600 kwam uit Spanje, omdat het dictatoriale regime onder leiding van generaal Franco import uit andere landen verbood.



Seat 1200 Sport

Tot 1975 had Seat nog geen enkel model in eigen ontwikkeling geproduceerd, alle Seats waren afgeleid van Fiat-modellen. En toen kwam de Seat 1200 Sport. Het zwarte front (Bocanegra) was een opvallend designkenmerk. De meeste 1200 Sports bleven in Spanje, maar er werden ook exemplaren naar onder meer Nederland geëxporteerd.



Seat Ibiza

Als we een Seat aller Seats moeten kiezen, dan is het de Ibiza. Het is de best verkochte Seat, het model staat sinds zijn introductie in 1984 onafgebroken in de prijslijst. We zijn inmiddels toe aan generatie vijf. De Ibiza was het eerste model van Seat als onafhankelijke autofabrikant en werd ontworpen door Giorgetto Giugiaro. Seat paste een slimme marketingtruc toe: het riep de hulp in van Porsche bij het ontwikkelen van een aantal benzinemotoren, wat een begeerlijke badge met opschrift System Porsche opleverde.



Seat Toledo

De periode van Seat als onafhankelijk autobouwer duurde niet lang (1980-1986). In 1986 nam Volkswagen een meerderheidsaandeel, om het merk in 1990 geheel op te slokken. De eerste auto die volledig onder Volkswagen-vleugels werd ontworpen, was de Toledo uit 1991. Het leek een sedan, maar was een hatchback.



Seat Leon Cupra

De eerste Seat Leon werd getekend door Giugiaro en werd populair bij liefhebbers vanwege de snelle Cupra-varianten. De Cupra met vierwielaandrijving, V6 en 204 pk uit 2001 was meteen een schot in de roos. Hij was leverbaar in geel, zwart en rood, precies de kleuren van de Spaanse en de Duitse vlag. Alle generaties van de Leon kregen een Cupra-versie, maar ook van de Ibiza verscheen een snelle en wilde versie. In 2018 ging Cupra verder als zelfstandig merk.



Seat Fórmula



Seat was een tijdlang het sportieve merk van de Volkswagen-groep. Het meest opvallende wapenfeit dat daarnaar verwijst, is een conceptcar uit 1999. De Fórmula werd ontwikkeld met hulp van Julian Thomson, die bij Lotus de Elise had getekend. De roadster woog maar 900 kilo, de viercilinder leverde 240 pk. Het lage gewicht zorgde samen de relatief krachtige motor voor topprestaties: 0-100 km/ in 4,7 seconden, een top van 235 km/h. De wielen van de Fórmula waren enorm: 20-inch! De Fórmula zou in het jaar 2000 in productie gaan, maar dat gebeurde niet. Ons hart bloedt nog altijd een beetje …







Seat en autosport

Seat heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de autosport. Het merk nam al in de jaren zeventig deel aan het wereldkampioenschap rally. Ook de in BTCC- en later in de WTCC-toerwagenkampioenschappen was het merk zeer succesvol. In 2008 en 2009 werd de titel binnengehaald, zowel bij de coureurs (Yvan Muller en Gabriele Tarquini) als bij de constructeurs. Met een TDI-dieselmotor onder de kap nota bene. Tom Coronel won in 2009 met zijn Sunred Seat Leon het kampioenschap bij de privéteams van het WTCC.



Seat Ateca



Seat was jarenlang het zorgenkind van de Volkswagen-groep: van 2008 tot 2015 werd geen winst gemaakt. Het herstel begon al met de vorige Leon, die eind 2014 verscheen. De Ateca was de eerste suv van Seat en zette de positieve trend door. Hij wordt niet gebouwd in de Spaanse fabriek in Martorell, maar rolt in een Skoda-fabriek van de band. In China wordt de Ateca verkocht als Jetta VS5. Jetta is daar een submerk van Volkswagen. Na de Ateca volgden de Arona en de Tarraco, waarmee Seat zijn suv-succes voortzette. Het merk maakt sinds 2015 onafgebroken winst.

Seat el-Born

Natuurlijk is ook Seat bezig met de elektrificatie van zijn modellen. Zo kun je nu al een elektrische Seat Mii rijden. De el-Born, een concept car uit 2019, was de eerste elektrische Seat en gebaseerd op het MEB-platform van Volkswagen. De auto is genoemd naar een bruisende uitgaanswijk in Barcelona. De elektromotor is goed voor 204 pk en een actieradius van 420 kilometer. Sommige studiemodellen verdwijnen met een dikke laag stof naar de krochten van automusea, maar van de el-Born moet nog dit jaar een productieversie komen.