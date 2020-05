Dit had de elektrische auto van sofzuigerfabrikant Dyson moeten worden

Nou zit je meer dan uitstekend in de slappe was als je 550 miljoen euro aan privévermogen kan verliezen, maar dat terzijde … Dyson zou naar eigen zeggen met een revolutionaire elektrische auto komen, maar zag uiteindelijk geen manier om er geld mee te verdienen. Sinds 2014 hielden zo'n 500 medewerkers zich bezig met het project, dat naar verluidt maar dan 2,8 miljard euro heeft gekost.

Actieradius van 1000 kilometer

Volgens Dyson-oprichter James Dyson - die met een vermogen van 18 miljard euro de rijkste Brit is - had de elektrische suv twee motoren met een gezamenlijk vermogen van 543 pk en 650 Nm koppel. De N526 - zoals de auto binnen Dyson werd genoemd - had een geplande actieradius van bijna 1000 kilometer.

Niet winstgevend te maken



"We zijn verdrietig en teleurgesteld over het project", aldus Dyson in een interview met The Sunday Times. "Maar goed, we proberen dingen en we falen. Zo is het leven." Volgens hem kwam uit een uitgebreide analyse dat de auto niet winstgevend gemaakt kon worden. "Ik moet op iedere auto winst maken, anders komt ons bedrijf in gevaar. Dat traditionele autofabrikanten dat niet doen, maar het voor ons alleen maar riskanter."

Niet voor niets geweest

Alle inspanningen zijn echter niet voor niets geweest. Dyson blijft investeren in onder meer solid-state batterijtechnologie. Solid-state batterijen hebben als voordelen dat ze een hogere energiedichtheid hebben, minder warm worden (en minder snel in brand vliegen), sneller kunnen laden en langer meegaan.

Met vertrouwen naar de toekomst

"Voor de duidelijk", zei Dyson, "Het product heeft niet gefaald en het team ook niet. We hebben enorm veel bereikt. Dit is niet het eerste project dat we van richting hebben veranderd en zal ook niet het laatste zijn. Ik kijk met net zoveel vertrouwen naar de toekomst van Dyson als eerder. Want de route naar succes gaat niet alleen omhoog."