Nederlanders zijn verslaafd aan de smartphone, ook achter het stuur

Van de 3786 ondervraagden zegt 68,7 procent in de auto weleens de telefoon te gebruiken. Bij het vorige onderzoek - dat over 2017 is gehouden - was dat nog 66,1 procent. Beide percentages zijn hoog, aldus het SWOV, maar de stijging is zodanig klein dat hij binnen de onzekerheidsmarge van het onderzoek valt.

Pakkans

Opvallend is dat maar twee deelnemers aan het onderzoek ooit een boete hebben gehad voor het gebruik van de telefoon. Niet verrassend is dus dat 56,9 procent van de automobilisten en 65,6 procent van de volwassen fietsers de kans op een boete laag inschat. De boete voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden ligt op 240 euro.

Navigatie en muziek



In de auto wordt de smartphone het meest gebruikt voor navigeren en muziek afspelen. Bijna 44 procent stelt onderweg de navigatie weleens in (32 procent in 2017). Het percentage automobilisten dat bezig is met zijn playlist is gestegen van 12 naar 21 procent. Ronduit verbazingwekkend is dat meer dan 8 procent onderweg games speelt op de smartphone. Dat percentage lag in 2017 op 3 procent.

Overschatting

Maar wat maakt nou dat mensen hun telefoon tijdens het rijden blijven gebruiken? Ten eerste overschatten mensen zichzelf. Ze denken dat ze zo bekwaam zijn dat ze wel even een appje kunnen sturen of een website kunnen checken. Ten tweede speelt gewoontegedrag een grote rol. Onze telefoon is zo met ons vergroeit geraakt, dat we hem puur uit gewoonte telkens even pakken.