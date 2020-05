Spaanse politie pakt autodief met goede smaak

De 42-jarige Spaanse man uit Getaria had een zware generator van een bouwplaats gestolen. Agenten vonden de machine onder een doek op de boerderij van de dief, waar ze ook stuitten op een schuur vol met automobiele juweeltjes. De man had een collectie opgebouwd met daarin onder meer diverse generaties Mitsubishi Lancer Evolution en Subaru Impreza WRX STi, een Ford Sierra RS Corsworth, Ford Escort RS Cosworth, Lancia Delta HF Integrale, Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II, BMW E30 M3, BMW E36 M3, Renault 5 Turbo, Peugeot 205 GTI en meer.

Gone in Sixty Seconds



Het is vooralsnog niet bekend waar de auto's vandaan komen. De dief moet vele jaren aan zijn collectie hebben gewerkt, want dit soort zeldzame auto's steel je niet zomaar. Waarschijnlijk opereerde de man niet in zijn eentje, maar had hij een team om zich heen, à la Nicholas Cage in Gone in Sixty Seconds. De Spanjaard is opgepakt en aangeklaagd voor onder meer de diefstal van de generator, het bezit van vuurwapens en het vervalsen van de serienummers van de gestolen auto's.