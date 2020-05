Gaaf! Japanse firma bouwt kei cars om tot klassieke Amerikanen

In Japan vallen kei cars in een gunstige belastingcategorie. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten ze voldoen aan een aantal eisen op het gebied van formaat en motorinhoud. De meeste kei cars blijven in Japan, maar sommige zie je weleens in Nederland op de weg, zoals de Daihatsu Copen, Nissan Figaro en Daihatsu Move.



In Japan bestaat er een flinke tuningscene rondom kei cars; de wagentjes zijn relatief makkelijk om te bouwen tot de meest fantastische creaties. Het eerdergenoemde Blow Custom Fiber Glass maakt bijvoorbeeld kopietjes van oudere Amerikaanse modellen. Mocht je in Japan wonen, dan kun je een ombouwkit kopen vanaf omgerekend zo'n 4500 euro.

Maar wat levert Blow dan allemaal? Hieronder een kort overzicht.

Chevrolet C10



Deze Chevrolet C10-pickup is gebaseerd op de Suzuki Lapin, een Renault 4-achtige hatchback.

Dodge A100

Dit is geen kei car, maar een normale bestelbus, want onder deze Dodge A100 zit een Toyota Hiace.

Dodge Tradesman

Zoek je een foto van een echte Dodge Tradesman erbij, dan zie je dat deze Honda Vamos qua gelijkenis iets minder geslaagd is. Maar toch een leuk ding.



Ford Econoline

Misschien wel de gaafste van het stel: een Ford Econoline op Honda Vamos-basis. Knijp je ogen dicht en kijk door je wimpers naar het beeld en je ziet een echte Econoline.

GMC-schoolbus

Dan is er deze geweldige schoolbuslook voor de Suzuki Every, die je kennelijk ook nog kunt ophogen. Oh, en die 'emergency door' achterop is nep. Daar zit nog gewoon de achterklep van de Every.

Jeep FC

Voor degene die het model niet herkennen: dit is een Jeep FC, op basis van de Suzuki Carry.