Martin Brundle: 'Eagle MK1 mooiste F1-wagen ooit'

Brundle loopt naar aanleiding van de zeventigjarige verjaardag van de Formule 1 in de officiële podcast met presentator Tom Clarkson de auto’s langs. Hij behandelt onder meer de Mercedes W196, de BRM P1 en de McLaren MP4-23. Hoewel alle auto’s die hij noemt tot de beste racewagens aller tijden behoren, is de Brit duidelijk over wat hij de allermooiste vindt: Dan Gurney’s Eagle Mk1.



Eagle MK1

Dan Gurney was een van de coureurs die in de jaren zestig zelf een team opstartte en een auto ontwikkelde. Grote Amerikaanse namen en bedrijven als Carroll Shelby en Goodyear hielpen hem hierbij. Hoewel hij zelf een Amerikaan was en ook het team de Amerikaanse identiteit kreeg, liet hij de Eagle MK1 tekenen door ontwerper Len Terry, die eerder al voor Lotus en BRM werkte.

De Eagle werd een prachtige bolide. Het slanke silhouet met de lange neus, de diepblauwe lak met witte striping en de ultramodern ogende zesspaaks wielen springen in het oog door de ogenschijnlijke eenvoud. Er zit niets op de racewagen dat niet strikt noodzakelijk is en hoewel het tijdperk van de aerodynamica nog niet was begonnen, zijn in de basisvorm van de Eagle de moderne F1 bolides al te herkennen.

Maar het zijn vooral de details die het ‘m doen. Zoals de prachtige uitlaatspruitstukken van de open-en-bloot liggende Westlake V12 (die na vier races een eenvoudigere viercilinder verving), de koelsleuven in de flanken en de uitpuilende haaienbekneus. Dankzij de eenvoud springen nog kleinere details als de verchroomde zijspiegels, het in ruitmotief gestikte, lederen stoeltje en het lage ruitje in het oog.



Succes

Hoewel de Eagle MK1 een prachtige racewagen is – de mooiste, volgens Brundle – was de auto niet zo goed als hij oogde. Gurney boekte niet heel veel succes met zijn Anglo American Racers (AAR) gedoopte raceteam. Toch staan er wel wat prestaties op zijn naam. Zo was Gurney een van de drie racers ooit die rijdend voor zijn eigen team een Grand Prix wist te winnen. Slechts twee keer werd het podium gehaald: de eerste plek in de GP van België in 1976 en de derde plek in de Canadese GP van hetzelfde jaar. Beiden keren was het Gurney zelf achter het stuur. Van de vierendertig races werden er zelfs slechts zes uitgereden. Desalniettemin waren het grote namen die voor AAR reden. Zowel voormalig wereldkampioen Phill Hill (1961) als runner up wereldkampioen Bruce Mclaren (1960) reden voor het team van Gurney.

Beyond The Grid



Hoewel Brundle de Eagle de mooiste F1 auto vindt, gaat de podcast verder dan dat. Per decennium worden alle auto’s onder de loep genomen en daarbij gaat het niet alleen om design. Brundle heeft alle recht van spreken want hij reed als coureur en Sky-presentator in vierenvijftig F1-bolides.

Beyond the Grid is de officiële podcast van de Formule 1. Als je ook maar een beetje van Formule 1 en goede journalistiek houdt, moet je hem luisteren. Presentator Tom Clarkson is een levende encyclopedie, die wekelijks met de meest interessante figuren uit het heden en verleden van de Formule 1 praat. De inzichten die zij geven zijn geweldig en veel oud-coureurs vertellen na jaren voor het eerst de echte verhalen van wat er op en rond de baan gebeurde. Maar ook teambazen, managers, designers en monteurs komen aan het woord. Daarbij komt dat Clarkson uitgebreid de tijd neemt, de gesprekken duren vaak iets langer dan een uur. Beyond the Grid is onder meer te luisteren via Spotify en Apple, maar ook via de officiële F1-website.