Leestips voor je vakantie: de leukste magazines van Readly!

Welke tijdschriften kun je lezen via Readly?

De nieuwste uitgaves vind je meteen in de Readly-app, maar je hebt ook digitaal toegang tot oudere nummers. Dat betekent dat je ruim 120.000 tijdschriftedities kunt lezen op je iPad, tablet, iPhone of smartphone. Bovendien kan het hele gezin meelezen, want je hebt de mogelijkheid om vijf profielen aan te maken en de app op vijf apparaten te gebruiken. Uit het enorme aanbod van Readly kozen wij vijf favorieten.



1 - Great British Cars

Engelse auto’s, daar raak je nooit over uitgeschreven. Wij zouden bijvoorbeeld graag een oude Land Rover of Jaguar willen hebben; al dromen we diep van binnen eigenlijk over een Aston Martin. Ben jij net zo verliefd op klassieke of moderne Britse vierwielers? Dan is Great British Cars iets voor jou.



2 - Alpentourer

Yippee, motorrijles mag weer! Heb je het ‘papiertje’ nog niet? Haal het dan, want er is weinig leukers dan motorrijden. In Alpentourer lees je er alles over. Wat is de ideale motorkleding? Waar liggen de mooiste routes? En welke motorfietsen zijn momenteel hot?



3 - Quest

Weetjes, weetjes, weetjes … wij zijn er dol op. Altijd fijn om interessante feiten op een begrijpelijke manier uitgelegd te zien worden. ‘Gaat rijdreizen ooit lukken?’, staat er op de cover van de nieuwste Quest. In Readly wel, want je kunt jaren terug in de tijd om oude uitgaves van Quest te lezen.

4 – Hollands Glorie

Verre reizen zijn leuk, maar weet je dat er genoeg moois in je eigen achtertuin ligt. Hollands Glorie legt Nederland onder de microscoop, want als je goed kijkt, ligt ons landje vol met verborgen parels. Zo mooi kan Nederland zijn!







5 – Bicycling

In de tuin zitten met de Readly-app voor je neus is ontzettend ontspannend, maar je moet wel een beetje in beweging blijven natuurlijk. Dus misschien is het tijd om de racefiets af te stoffen en het magazine Bicycling erbij te pakken voor wat tips.

Readly gratis uitproberen

Readly doet er alles aan om je het lezen zo leuk mogelijk te maken. De interface heeft geen toeters en bellen, wat de leeservaring ten goede komt: zo word je echt in de tijdschriften getrokken, zonder enige afleiding. In Readly zie je tijdschriften overigens in hun originele opmaak; met één tik maak je er een handige leesversie van die geoptimaliseerd is voor al je mobiele apparaten. Favoriete artikelen kun je er gemakkelijk in opslaan en later weer terugvinden.

Via de website van Readly kun je een heel voordelig proefabonnement afsluiten. Daar vind je ook het complete aanbod van Readly, want hierboven hebben we nog maar een fractie daarvan laten zien. De eerste twee maanden zijn helemaal gratis. Daarna betaal je 9,99 euro per maand en kun je even vooruit met meer dan 120.000 tijdschriftedities.