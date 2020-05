Gaat de BYD Han het de Tesla Model 3 moeilijk maken?

BYD zou je al kunnen kennen overigens. In Nederland rijdt reeds een behoorlijk aantal elektrische bussen van het Chinese merk rond bijvoorbeeld. Op de markt voor personenauto's is BYD nog niet aanwezig, maar daar komt verandering in. Het bedrijf kondigde eerder deze maand aan dat de BYD Tan naar Europa komt.

Hybride of elektrisch



In China is het 5 meter lange sedanmodel leverbaar met een plug-in hybride-aandrijflijn of als volledig elektrische auto. Die eerste combineert een 190 pk sterke 2,0-liter benzinemotor met een een 245 pk leverende elektromotor. Hij zou op elektrokracht alleen zo'n 80 kilometer ver moeten kunnen komen.

Actieradius van 605 kilometer



De volledig elektrische Han heeft een NEDC-actieradius van 605 kilometer. Hij is er met voorwielaandrijving (222 pk) of met vierwielaandrijving (222 pk op de vooras en 272 pk op de achteras). De snelste versie accelereert in 3,9 seconden van stilstand naar 100 km/h. Over de laadcapaciteiten van de Han heeft BYD nog niets bekendgemaakt.

Tussen 45.000 en 55.000 euro



De Chinese fabrikant gebruikt Noorwegen als pilotmarkt. Daar komt eerst de BYD Tang op de markt (een volledig elektrische suv), gevolgd door de Han. Als geschatte vanafprijs voor de Han noemt BYD een bedrag tussen de 45.000 en 55.000 euro, waarmee de auto dus inderdaad tegenover de Tesla Model 3 en Polestar 2 komt te staan.