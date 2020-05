Waarom daalt het aantal verkeersdoden in coronatijd niet?

In de afgelopen drie jaar vielen tussen 16 maart en 26 april zo'n 65 verkeersdoden. Dit jaar komt het aantal waarschijnlijk op ongeveer hetzelfde uit, want de politie verwacht dat er nog één of twee verkeersdoden bij de eerder genoemde 62 komen. Een slachtoffer dat binnen dertig dagen na een ongeval aan zijn of haar verwondingen overlijdt, wordt nog meegeteld in de statistieken.

Vertekend beeld



Volgens het AD - dat bericht over de cijfers - geeft het gehalveerde aantal ongelukken een vertekend beeld. Het zijn namelijk de blikschades die nu zijn weggevallen, aangezien er de afgelopen tijd nauwelijks meer files hebben gestaan. Bij de ernstigere ongelukken die zich nu nog wel voordoen, vallen gemiddeld 14 procent meer gewonden en doden.

Kinderen en ouderen



Opvallend is dat met name kinderen en ouderen de afgelopen tijd meer risico liepen. Volgens onderzoeksbureau VIA heeft dat met twee dingen te maken: kinderen hoefden niet naar school en speelden meer buiten, en ouderen fietsten meer. Daarbij waren bestelauto's in maart en april een stuk vaker betrokken bij ongevallen, waarschijnlijk door de flinke toename van online bestellingen.



Minder alert



De politie denkt ook dat mensen de afgelopen weken minder alert zijn geweest. "Er heerst door de coronabeperkingen een beetje de sfeer van de autoloze zondagen van vroegen", zei een woordvoerder tegen het AD. "Het verkeersbeeld is door de lockdown compleet veranderd. In het normale drukke verkeersbeeld let iedereen goed op, kijkt drie keer om zich heen. Dat lijkt nu minder."