Wist je dat BMW-tuner Alpina al sinds 1983 een fabrikantenstatus heeft?

Burkard Bovensiepen



Alpina werd in 1965 opgericht door Burkard Bovensiepen. Hij reed in een Fiat 124 Sport Spider, maar vond de viercilinder voorin wat te laf. Hij ontwikkelde een dubbele Weber-carburateur voor het Italiaanse sportwagentje, maar blies tot zijn grote ergernis de motor op. Bovensiepen ging daarom op zoek naar een betrouwbaarder alternatief voor zijn Fiat en vond die in de vorm van de BMW 1500.

Opvoerset voor BMW 1500



De opvoerset van Bovensiepen kwam als geroepen. BMW had te kampen met productieproblemen, waardoor kopers lang moesten wachten op hun 1500, die tegen die tijd al was overklast door de 10 pk sterkere 1800. Om de pijn voor zijn klanten te verzachten, besloot BMW de Alpina-kit (plus 10 pk voor de 1500) via officiële dealers en met behoud van garantie aan te bieden.

BMW 3.0 CSL 'Batmobile'



In 1970 won Alpina het European Touring Car Championship. BMW vroeg de kleine onderneming uit Buchloe vervolgens om een lichtgewicht versie van de 3.0 CS te ontwerpen: de legendarische 3.0 CSL 'Batmobile'. Andere modellen die BMW aan Alpina uitbestede, waren de Zuid-Afrikaanse 333i (1985 - 1987) en de X5 4.6is (2001 - 2004).

Volwaardige autofabrikant



Alpina bouwt snelle luxeversies van BMW-modellen, maar is strikt genomen geen tuner. Al in 1983 werd het bedrijf als volwaardig autofabrikant erkend door het Kraftfahrtbundesamt, het Duitse ministerie van Transport. Toch wordt er – ondanks de fabrikantenstatus van Alpina – weinig echt gefabriceerd in Buchloe. De D3 S en B3, D5 S en B5, B7, XD3 en XD4 lopen gewoon bij de BMW van de band.

Alpina-blauw of Alpina-groen



Kenmerkende stijlelementen van Alpina zijn de twintigspaaks lichtmetalen wielen, de striping over de zijkant (optioneel) en de Alpina-blauwe of Alpina-groene lakkleur. Alpina bouwt niet meer dan 1700 auto's per jaar en handelt daarnaast ook in wijn. Alpina doet veel ontwikkelingswerk achter de schermen voor grotere fabrikanten. Zo was de firma betrokken bij het Le Dakar-project van Mini.





Zeldzame Alpina Roadster V8



In 2000 was Alpina een van de eersten met een sportdiesel: de D10 Biturbo op basis van de 5-serie (E39) met 245 pk en 500 Nm. Zeldzaam is de Alpina Roadster V8. Hij is minder sterk dan de BMW Z8 waarop hij is gebaseerd (381 pk tegenover 400 pk), maar heeft meer koppel (520 tegenover 500 Nm). De handbak van de Z8 ruilde hij in voor een automaat.