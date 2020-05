Cilinderuitschakeling: BMW stopt eind 2020 met de V12

Volgens de Duitse website Bimmertoday stopt de productie van de BMW M760Li aankomende herfst. Een directe opvolger van de opperlimo komt er niet. De redenen voor het stoppen met de M760Li zijn legio. Het is moeilijk om de V12 te laten voldoen aan steeds strengere uitstooteisen, BMW krijgt mogelijk een Europese boete als het zijn gemiddelde CO2-uitstoot niet onder 95 g/km krijgt en van de M760Li worden niet veel exemplaren verkocht. Dat maakt het voor BMW niet langer rendabel om de twaalfcilinder in de lucht te houden.

Topsnelheid van 305 km/h



De BMW M760Li werd in 2016 onthuld als topmodel van de 7-serie (G11/G12). Voorin lag de N74B66-motor: een 6,6-liter twinturbo V12 met 610 pk en 800 Nm koppel, die na de facelift van de 'Siebener' werd teruggeschroefd én opgepompt naar 585 pk en 850 Nm. De M760Li accelereert in 3,7 seconden van stilstand naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 305 km/h (met M Driver's Package). Zijn krachtbron ligt in aangepaste vorm ook in de diverse modellen van Rolls-Royce.

McLaren F1



BMW introduceerde zijn eerste moderne V12 in 1987. De M70-motor debuteerde in de BMW 750i (E32) en deelt techniek met de S70/2-krachtbron van de legendarische McLaren F1. Zijn opvolger - de M73 - zorgde voor de aandrijving van niet alleen de BMW 750i (E38), maar ook de Rolls-Royce Silver Seraph (BMW nam Rolls-Royce over in de jaren negentig). Daarna was de N73 (niet M73) de laatste atmosferische V12 van BMW. Hij vond zijn weg naar de BMW 760i (E65/E66) en Rolls-Royce Phantom.

Rolls-Royce



Dit jaar wordt de M760iL weliswaar uit productie genomen, maar dat betekent niet dat zijn V12 verdwijnt. In het Engelse Goodwood wordt het 6,6-liter grote blok ingebouwd in de Rolls-Royce Dawn, Wraith en Ghost. Een opgeboorde variant ervan - de N74B68 - is 6,8-liter groot en doet dienst als krachtcentrale in de Phantom en Cullinan. Naar verluidt wordt de BMW-V12 nog tot 2023 gebouwd voor gebruik in de luxemodellen van Rolls-Royce.