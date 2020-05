Helaas! Techno Classica gaat definitief niet door dit jaar

De organisatoren van Techno Classica hebben in die zin weinig keus. In Duitsland geldt een verbod op grote evenementen tot 31 augustus, dus behoort een alternatieve datum in juni niet tot de mogelijkheden. Daarbij is het door de reisbeperkingen vrijwel onmogelijk om nu een evenement met zoveel internationale deelnemers te organiseren. Een Techno Classica-beurs in 2020 zit er dus niet meer in.



Essen Motor Show



Liefhebbers moeten daarom tot volgend jaar wachten. Techno Classica wordt dan van 7 tot en met 11 april gehouden in de beurs van Essen. Schrale troost is dat de Essen Motor Show (28 november - 6 december) dit jaar een vleugje Techno Classica meekrijgt. De bekende tuningbeurs zal een speciale Classic & Prestige Salon krijgen in hal 1 en 2.

Coronavirus



Het coronavirus maakt nogal wat slachtoffers op autogebied. Diverse autoshows zijn afgeblazen, de Formule 1 gaat het seizoen 2020 volgens een aangepast schema rijden (de eerste race is waarschijnlijk de Grand Prix van Oostenrijk in juli), de DTM ligt stil en er worden nauwelijks nog auto's verkocht.