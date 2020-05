RAI Vereniging: 'Filedruk neemt blijvend af door coronacrisis'

“De coronacrisis heeft ons straatbeeld in korte tijd compleet veranderd. In welke mate dit ook zo blijft, is de vraag”, stelt Van Eijck. Daarom heeft RAI Vereniging een onderzoek laten uitvoeren naar het reis- en thuiswerkgedrag van Nederlanders. "Wij zien twee belangrijke ontwikkelingen: mensen gaan vaker thuiswerken en reizigers hebben meer behoefte aan individueel vervoer. Conclusies die stroken met de uitkomst van een recent verschenen onderzoek van het Kennisinstituut Mobiliteit."

Kwart wil blijven thuiswerken



Als gevolg van de coronacrisis werkt 56 procent van de respondenten nu thuis (was 6 procent) en dat bevalt ze kennelijk goed. Want ook bij een verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen wil 26 procent in de toekomst vaker thuisblijven, waardoor de filedruk blijvend zou kunnen afnemen. Als deze groep automobilisten bijvoorbeeld twee dagen per week thuiswerkt, resulteert dat in 10 procent minder wegverkeer per week. Dat is niet alleen goed voor de filedruk, maar ook voor een besparing van 0,4 megaton CO2 per jaar.

OV-reizigers stappen in de auto



Volgens Van Eijck blijven mensen niet alleen meer thuiswerken, maar ontstaat er straks ook een verschuiving in mobiliteitsbehoeften. Van de OV-gebruikers geeft 20 procent aan bij een verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen geen gebruik meer te gaan maken van het openbaar vervoer. Een verdere 28 procent twijfelt daar nog over. Van de overstappers kiest 63 procent in de toekomst voor de auto, 18 procent voor de fiets en 1 procent voor de motor. De rest is er nog niet uit.

Thuiswerken en elektrificatie stimuleren



Van Eijk acht de verschuiving naar de auto onwenselijk. "We moeten voorkomen dat OV-reizigers straks massaal de auto pakken, want dan staan we alsnog in de file." De coronacrisis heeft de meerwaarde van flexibel onderwijs en werk op de mobiliteit aangetoond, vindt hij. “Dit smaakt naar meer en we moeten nu het moment grijpen om ons mobiliteitssysteem te flexibiliseren en te vergroenen. Dat betekent blijven inzetten op stimuleren van thuiswerken en elektrificatie. Ook moeten OV-partijen de ruimte krijgen om zoveel mogelijk OV-reizigers veilig en comfortabel te vervoeren.