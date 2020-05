Toyota Highlander: 'Amerikaanse' suv komt naar Nederland

De eerste generatie Toyota Highlander werd in 2000 geïntroduceerd en maakte gebruik van Camry-techniek. Hij was vergelijkbaar in grootte met de Toyota 4-Runner, al was die laatste meer een echte terreinwagen dan een suv. In Japan en Australië heeft de Highlander een andere naam. Daar heet hij Kluger, naar het Duitse woord 'klug', oftwel 'slim'. De vierde generatie van de Highlander werd vorig jaar april onthuld op de autoshow van New York. In de Verenigde Staten is hij sinds december te koop.

Maximaal trekgewicht van 2000 kilo



Het duurt dus nog even voordat de Highlander bij ons beschikbaar is, want Toyota Nederland levert hem pas vanaf 2021. De hybridevariant die wij krijgen combineert een 2,5-liter viercilinder met een elektromotor voor een totaalvermogen van 246 pk. De vierwielaangedreven suv zou goed zijn voor een gemiddeld WLTP-verbruik van 1 op 15,1, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 146 g/km. Volgens Toyota mag de Highlander een aanhanger van maximaal 2000 kilo trekken.

Volwaardige zevenzitter



De meeste zevenzitters zijn eigenlijk maar vijf plus twee-zitters, want de derde zitrij is vaak alleen geschikt voor kinderen. Niet in de 5 meter lange Highlander, aldus Toyota. Volgens het Japanse merk is de instap naar achteren uitstekend, onder meer doordat de tweede zitrij over een afstand van 18 centimeter te verschuiven is. Met de achterste twee stoelen neergeklapt is er ruimte voor 658 liter aan bagage. Als ook de rij daarvoor naar beneden wordt gevouwen, kan er maar liefst 1909 liter mee.

Toyota Safety Sense



Wanneer de Toyota Highlander in Nederland op de markt komt, zal hij standaard zijn uitgerust met onder meer leren bekleding, een audiosysteem van JBL met elf speakers, Apple CarPlay en Android Auto. Onder de noemer Toyota Safety Sense heeft de Highlander altijd volledig adaptieve cruisecontrol, verkeersbordherkenning, Lane Trace Assist, Lane Departure Alert, Automatic High Beam, Road Sign Assist en Pre-Collision System met actieve stuurassistentie om ongelukken te helpen voorkomen.