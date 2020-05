Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ De McLaren GTR-18 is ronduit episch



Janis Joplin zong "Oh lord, won't you buy me a McLaren P1 GTR-18" toch? En als ze dat niet deed, dan had ze dat wel moeten doen, want man ... wat is deze straatlegale Gulf-racer gaaf!

+ Alfa Romeo Giulia en Stelvio Q blijven lekker



Kleine update voor de Alfa Romeo Giulia en Stelvio Q. Zover, zo gaap. Maar doe ons alstublieft die groene kleur op beide en dat klavertje vier op de voorste spatborden ook! Lekker hoor.

+ Alpina D3 S is een daverende diesel



Diesel is uit de gratie. Boehoe! Want kom op zeg, als je deze Alpina D3 S zo ziet, dan wil je toch niet meer anders. Want in deze razende 3-serie heeft voorgloeien een heel andere betekenis. Iets met banden, rook en gaan.



- Natuurlijk wordt de Tesla Roadster uitgesteld!

Komt dit als een verrassing? Nee, natuurlijk niet. Want al bij de onthulling in 2017 was het duidelijk dat Elon Musk veel te veel beloofde. In de afgelopen jaren is het akelig stil geweest rondom de Tesla Roadster. En nu weten we waarom. Hij wordt uitgesteld. Voor een onbepaalde tijd ...

- Amerikanen kopen meer pick-ups dan auto's

Moeten ze lekker zelf weten. Boeien. Maar toch steekt het een beetje. Want wat moeten al die Amerikanen met zo'n fossiele brandstoffen vretend fossiel? America First inderdaad. Op het gebied van uitstoot ongetwijfeld.