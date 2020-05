Deze vogelpoep is wél goed voor de lak van je auto

Eerst even een interessant weetje over vogelpoep. De witte flatsen die je soms op je auto aantreft, bestaan namelijk grotendeels uit urinezuur. Eigenlijk is alleen de donkere substantie in de witte smurrie de poep. Deze wordt door vogels gelijktijdig met de urine uitgescheiden. Het is met name het urinezuur, dat je auto ernstig kan beschadigen. Als het te lang blijft zitten, bijt de lak uit en ontstaan onherstelbare vlekken, die zelfs een professioneel autopoetser nauwelijks weg krijgt. Bij hoge temperaturen en fel zonlicht, wordt dit effect versneld.



Vogelpoep van auto verwijderen







Het advies is dan ook om vogeluitwerpselen zo snel mogelijk van je auto te verwijderen. Dat kun je het best doen door het het met een ruime hoeveelheid lauwwarm water los te weken. Hoe ouder de vogelpoep, hoe meer tijd dit kost. Een paar vlekken kun je met een emmer en spons te lijf, maar grote hoeveelheden vogelpoep kun je na inweking en verwijdering het beste naspoelen met een tuinslang. Een beschermende was- of glaspantserlaag maakt autolak beter bestand tegen vogelpoep.

Namaakvogelpoep



Bij Ford weten ze wel dat je er lang niet altijd op tijd bij kunt zijn om de smerige resten van onze gevleugelde vrienden te elimineren. Zeker als je auto in deze coronatijd langdurig stilstaat en je hem misschien niet eens dagelijks van dichtbij bekijkt. Om die reden test Ford het lakwerk op vogelpoep-bestendigheid. Hierbij maken de lakexperts van namaakvogelpoep die in het laboratorium is ontwikkeld.

Poepsamenstelling uitgevogeld



De nepvogelpoep is zo goed nagebootst dat de verschillende voedingspatronen van de meeste vogels in Europa nauwkeurig kunnen worden nagebootst. En daarmee ook de zuurgraden van de uitwerpselen. Vervolgens worden testpanelen met lakmonsters met de namaakpoep bevuild. In een oven wordt bij 40, 50 en 60 graden Celsius een verouderingsproces gesimuleerd. Hierbij krijgt de lak het flink voor zijn kiezen.



Stuifmeeltest



Behalve de ‘vogelpoeptest’ moeten de lakmonsters nog veel meer beproevingen ondergaan. Zo worden de panelen bij hoge temperaturen aan synthetisch stuifmeel en een mengsel van fosforzuur en zeep blootgesteld.



Neppoep helpt bij kwaliteitsverbetering



Autolak bestaat uit een complex mengsel van pigmenten, harsen en andere toevoegingen. Met onder meer de synthetische-vogelpoeptest probeert Ford de laklaag van zijn auto's optimaal te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Zo is Fords namaakvgelpoep uiteindelijk goed voor de lak.