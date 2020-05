Q-koorts in corona-tijd: Alfa Romeo vernieuwt Giulia Q en Stelvio Q

De imposante 2,9-liter V6 met twee turbo’s blijft 510 pk en 600 Nm sterk. Je kunt ‘m wel een toontje lager laten zingen met behulp van het nieuwe, optionele uitlaatsysteem van Akrapovič. Over opvallen gesproken: er zijn nieuwe 21-inch velgen en nieuwe lakkleuren om uit te kiezen.

8,8 inch-touchscreen voor Quadrifoglio

In het interieur is meer aan de hand. Het stuur en de met leer beklede versnellingspook zijn nieuw, evenals de middenconsole. Die biedt meer opslagruimte dan voorheen. Er is een nieuw infotainmentsysteem met een 8,8 inch-touchscreen dat we eerder zagen toen de gewone Giulia en Stelvio gefacelift werden in 2019.

Prestatiepagina's tonen status van de auto

Andere nieuwe functies op de Quadrifoglio zijn de prestatiepagina's; specifieke schermen voor de bestuurder om de status van de auto in realtime te volgen. Van de temperaturen van de belangrijkste mechanische componenten tot koppelafgifte, turbodruk en verbruik. Digitale chronometers meten de acceleratie en de maximumsnelheid.

Quadrifoglio rijdt deels autonoom

Als bestuurder moet je continu de controle behouden en altijd je handen aan het stuur houden, maar de Quadrifoglio kan deels autonoom rijden. Alfa Romeo gebruikt systemen van Bosch om dat mogelijk te maken. Naast vertrouwde zaken als rijstrookassistentie, dodehoekwaarschuwing (met stuurcorrectie) en vermoeidheidsherkenning, zijn de rappe bakken te bestellen met adaptieve cruisecontrol die verkeersborden herkent en assistenten voor rijden op de snelweg en/of in de file.

Als je van snelle Alfa's houdt, bekijk dan ook de Alfa Romeo Giulia GTA.