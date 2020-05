Elektrische Skoda Enyaq in vijf vermogensvarianten

De Skoda Enyaq is - hoe kan het ook anders? - een broertje van de Volkswagen ID.3. Hij staat op hetzelfde MEB-platform en deelt veel zijn onderhuidse techniek. Al moeten we eigenlijk niet het woord broertje gebruiken, maar broer. Want met een lengte van 4,64 meter is de Enyaq een stuk langer dan de ID.3, die tot 4,26 komt. Qua grootte is de Skoda dan ook veel beter te vergelijken met de aankomende Volkswagen ID.4. De Enyaq heeft een relatief lange wielbasis (2,76 meter), want voor een ruim interieur moet zorgen. In de kofferbak kan 585 liter aan bagage worden meegenomen.

Achterwielaandrijving



Dan de keuzemogelijkheden op het gebied van aandrijving. De basisversies van de Enyaq krijgen achterwielaandrijving; bij de sterkere varianten worden alle vier wielen aangedreven. Aan de onderkant van het leveringsprogramma staat de Enyaq met 148 pk, een 55-kWh batterij en een bereik van 340 kilometer. Daarboven staat een 180 pk-versie met een 62-kWh batterij en een actieradius van maximaal 390 kilometer. De 204 pk sterke Enyaq met 82-kWh batterij komt zo'n 500 kilometer ver. Daarboven staan twee vierwielaangedreven varianten, beide met de 82-kWh accu. Ze leveren 265 of 306 pk en hebben beide een range van 460 kilometer.

Binnen 40 minuten



Skoda schrijft dat de Enyaq op drie manieren kan worden opgeladen. Dat kan thuis, met een 230-volt aansluiting of 11-kW wallbox, en duurt dan tussen de 6 en 8 uur. Hang je de Enyaq aan een 125-kW DC-snellader, dan is de batterij in 40 minuten van 10 procent laadniveau naar 80 procent op te laden.



Founder's Edition



Eind 2022 wil Skoda meer dan tien (deels) elektrische modellen in zijn leveringsprogramma hebben. Momenteel zijn dat er twee: de volledig elektrische Citigo-e iV en de plug-in hybride Superb iV. De eerste 1895 Enyaqs zullen worden geleverd als Founder's Edition. Het productieaantal is zo gekozen om de oprichting van Skoda in 1895 te vieren.

Ierse naam Enya



Even over de naam Enyaq nog ... Daar zit een heel (gekunsteld) verhaal achter. De ‘e’ in Enyaq verwijst naar elektrische mobiliteit en de ‘q’ identificeert de auto als suv (net als bij de Kamiq, Karoq en Kodiaq). Bovendien is Enyaq afgeleid van de Ierse naam Enya, die ‘bron van leven’ betekent. Enya komt van het Gaelic-woord Eithne, wat staat voor ‘essentie’, ‘levenskracht’ of ‘principe’. Wat dat met een elektrische suv te maken heeft? Wel nu, volgens Skoda symboliseert de ‘bron van leven’ een nieuw begin in het tijdperk van elektromobiliteit.