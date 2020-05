Hyundai breidt sportieve N-reeks uit met i20 N

In februari onthulde Hyundai de volledig nieuwe i20. Het model komt beschikbaar met een 1,0-liter driecilinder turbomotor. Er zijn drie varianten: met 100 pk, met 100 pk en een mild hybrid-systeem en met 120 pk en een mild hybrid-systeem. Alle drie zijn standaard uitgerust met een handbak, maar kunnen optioneel worden besteld met een zeventraps automaat met dubbele koppelling.

48 Volt-systeem



Het 48 Volt mild hybrid-systeem werkt met een geïntegreerde startmotor/generator, die remenergie als elektriciteit opslaat in een batterij en weer vrijgeeft als de i20 accelereert. Op die manier krijgt de auto elektrisch een setje, wat ervoor zorgt dat de motor minder hard hoeft te werken. Volgens Hyundai levert het een brandstofbesparing van 3 tot 4 procent op.



Nog niet klaar



De i20 met 100 pk gaat in 10,4 seconden naar 100 km/h (11,4 met automaat). Die met 120 pk heeft genoeg aan 10,2 seconden (10,3 met automaat). Dus dat laat ruimte voor een gepeperde i20 N-versie. Hyundai is nog niet helemaal klaar voor de marktintroductie. De snelle i20 ondergaat nog het gebruikelijke testwerk. Welke aandrijflijn de i20 N krijgt, is nog niet bekend.

Eerste rallytitel



Hyundai is sinds 2014 actief in het Wereldkampioenschap Rally (WRC) met de i20 WRC. Vorig jaar won het merk zijn eerste constructeurstitel. Daarbij rijdt Hyundai ook toerwagenraces met de i30 N TCR en de Veloster N TCR. Enige tijd geleden is daar ook de volledig elektrische Veloster N ETCR bijgekomen.