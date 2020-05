Alpina is de D3 S aan zijn stand verplicht

De twintig jaar oude D10 Biturbo maakte gebruik van de zes-in-lijn van de BMW 530d en perste daar 245 pk en 500 Nm uit. Inmiddels is de motortechniek zo ver gevorderd dat Alpina in de D3 S met gemak 350 pk en 730 Nm uit een soortgelijke krachtbron haalt. Het gaat om de zescilinder uit de BMW M340d, die in standaardspec 340 pk en 700 Nm levert.

Topsnelheid van 273 km/h



En waar de M340d het bij 250 km/h voor gezien houdt, daar raast de D3 S door naar een topsnelheid van 273 km/h. De Touring is ietsje sneller buiten adem: bij 270 km/h. Op de sprint naar 100 km/h doen de M340d en D3 S niet voor elkaar onder. Beide doen er 4,6 seconden over (4,8 seconden voor de Touring).

Kenmerkende veelspaakswielen



Alpina levert de D3S met een achttrapsautomaat van ZF en Allrad-vierwielaandrijving; de vorige generatie D3 kon ook worden besteld met alleen achterwielaandrijving. Andere toevoegingen zijn een sperdifferentieel, Alpina Adaptive Sports Suspension en de kenmerkende veelspaakswielen (in 20 inch dit keer). Keramische remmen zijn een optie.

Gunstig brandstofverbruik



Het grote voordeel van de D3 S is natuurlijk zijn brandstofverbruik. De B3 - op benzine - is weliswaar sterker (462 pk en 700 Nm) en sneller (0-100 km/h in 3,8 seconden, top van 303 km/h), maar haalt met moeite 1 liter brandstof op 10 kilometer. In de D3S kun je eenzelfde prestatiepotentieel hebben, maar ook lachend bij de pomp staan. De diesel-Alpina heeft een gemiddeld verbruik van 1 op 15,8.

Alpina D5 S



Alpina heeft ook een dieselversie van de B5 in zijn leveringsprogramma staan: de D5 S. Die gebruikt in de basis dezelfde motor als de D3 S, maar dan met een vermogen van 388 pk en 800 Nm. Hij haalt een hogere topsnelheid (283 km/h) en is sneller op de sprint (4,4 seconden). Zijn verbruik zou op papier op 1 op 13,6 liggen.