Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Alfa Romeo Giulia GTA is eerbetoon aan Nederlands racesucces

Wie het breed heeft, laat het breed hangen ... en bestelt zijn Alfa Romeo Giulia GTA in een speciale kleurencombinatie als eerbetoon aan de rijke racehistorie van Alfa Romeo. Zoals het oranje-wit van de auto waarmee Toine Hezemans in 1970 en 1971 het Europees kampioenschap won.

+ Formule 1-seizoen gaat begin juli van start in Oostenrijk

Althans, dat is de bedoeling. De Formule 1-organisatie mikt op een seizoensopener in Oostenrijk (3 - 5 juli) en verwacht dit jaar zo'n vijftien tot achttien races te kunnen rijden. De eerste paar zullen waarschijnlijk zonder publiek worden verreden.

+ Elektrische Volkswagen ID.3 loopt geen vertraging op

Het coronavirus - en de vermeende softwareproblemen - hebben geen invloed op de levering van de Volkswagen ID.3. De elektrische hatchback

komt gewoon deze zomer op de markt, aldus de fabrikant, en alle reserveringshouders krijgen hun auto ongeveer gelijktijdig.

- Audi stopt met DTM, alleen BMW nog over

Audi gooit de racehandschoen in de ring. Aan het einde van het seizoen 2020 stopt de Duitse fabrikant met zijn deelname aan de DTM. En dat

betekent dat alleen BMW nog over is in de Duitse raceserie. Mercedes-Benz hield het al in 2018 voor gezien.

- Nieuwe BMW 2-serie Coupé wordt geen knapperd

Oké, oké ... eerst maar even een disclaimer dan. Over smaak valt niet te twisten, dus als jullie de aankomende BMW 2-serie Coupé een fraaie

verschijning vinden, dan kan dat natuurlijk. Wat ons betreft lijkt de nieuwe tweedeurs geen bijzonder fraaie auto te worden in ieder geval.



- Oef! Ford verwacht verlies van 5 miljard dollar in tweede kwartaal

Ford heeft in de eerste drie maanden van dit jaar wereldwijd 2 miljard dollar verlies geleden. Alleen in de Verenigde Staten bleef er boven de

streep nog wat over: 346 miljoen dollar. Voor het tweede kwartaal verwacht Ford wereldwijd een monsterverlies van 5 miljard dollar.