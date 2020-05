Hollands glorie: Alfa Romeo Giulia GTA en GTAm als eerbetoon aan Nederlandse racesuccessen

De spectaculaire Alfa Romeo Giulia GTA en GTAm hebben een prijs. Althans, een voorlopige prijs. Het definitieve bedrag moet nog worden vastgesteld. Dat beide speciale Giulia's - waarvan slechts 500 exemplaren worden gebouwd - aan de prijs is, mag geen verrassing heten. De Giulia 2.9 V6 Quadrifoglio waarbij beide uitvoeringen gebaseerd zijn, is met 120.000 euro ook al geen koopje. Aan de koolstofvezel achterspoiler van de GTA hangt een prijskaartje van 230.000 euro, de Giulia GTAm kost nog eens 6.000 euro extra.

Historische racekleuren

Om de aandacht enigszins af te wenden van de spectaculaire prijsstelling, heeft het Centro Stile Alfa Romeo - de ontwerpafdeling van het Italiaanse merk - tal van opvallende kleurcombinaties samengesteld voor de Giulia GTA en GTAm. Hoe hebben ze het in hun hoofd gehaald om een okergeel-met-witte versie te ontwerpen, zul je je misschien afvragen. Maar juist deze kleurstelling heeft een Nederlands tintje. De historische Alfa Romeo Giulia GTA en GTAm waarmee de Nederlandse fabriekscoureur Toine Hezemans in 1970 en 1971 het toonaangevende Europees toerwagenkampioenschap won, was in precies dezelfde kleurcombinatie gespoten.

Losgaan op de GTA configurator

En zo biedt Alfa Romeo nog tal van andere historisch verantwoorde race-outfits aan voor de nieuwe Giulia GTA en GTAm. Wat te denken van rood met geel of wit, of wit met groen? De standaardkleuren waarin de Giulia GTA en GTAm geleverd worden, zijn Rosso GTA, Bianco Trofeo en Montreal Verde - als eerbetoon aan de Italiaanse vlag. De gefortuneerde, fortuinlijke klant die heel veel geld wil betalen voor deze 540 pk sterke Giulia GTA en GTAm, wordt de mogelijkheid geboden de auto geheel naar eigen smaak samen te stellen. Zelfs aan de helm en race-overall is gedacht! Alfa Romeo heeft een online configurator in het leven geroepen om de snelle Giulia's samen te stellen.