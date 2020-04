Oef! Ford verwacht verlies van 5 miljard dollar in tweede kwartaal

De omzet van Ford daalde over het eerste kwartaal met 15 procent van 40,3 miljard in de eerste drie maanden van 2019 naar 34,3 miljard nu. Het verlies van 2 miljard dollar is inclusief rente en belastingen. Zonder die twee kwam het verlies uit op 632 miljoen dollar. Volgens Ford zou het bedrijf zonder de effecten van het coronavirus ongeveer quitte gespeeld hebben.

Alleen in Noord-Amerika winst



In de Verenigde Staten - waar de coronamaatregelen relatief laat ingingen - maakte Ford nog een winst van 346 miljoen dollar op de automotive activiteiten. In de rest van de wereld stonden de cijfers diep in het rood, met in China, Europa en Zuid-Amerika verliezen van respectievelijk 241, 143 en 113 miljoen euro.



Ford gaat bezuinigen



Voor de rest van het jaar geeft Ford geen winst- of verliesverwachting. Wel zegt de fabrikant een verlies van 5 miljard dollar te verwachten in het tweede kwartaal. Ford heeft zo'n 35 miljard dollar op de bank, dus kan het nog even vooruit. Wel heeft het concern meer dan 15 miljard dollar geleend, betaalt het geen dividend meer uit en gaat het bezuinigen (onder meer het management moet salaris inleveren).

Fabrieken gaan weer draaien



Ford heeft zijn productie in China nog niet opgestart. In Europa beginnen de fabrieken vanaf volgende week weer te draaien. Het lanceren van nieuwe modellen gaat daarbij gewoon door. Dit jaar komt de volledig elektrische Ford Mustang Mach-E op de markt en wordt in Amerika de populaire F-150 opgewaardeerd (er komt een hybrideversie). De Ford Bronco wordt in 2021 gelanceerd.

Productie van medische apparatuur



Net als andere autofabrikanten is Ford begonnen met de productie van medische apparatuur. Het plan is om tussen nu en begin juli 50.000 beademingsmachines te maken. Verder heeft Ford tot nu toe zo'n 8 miljoen gezichtsmaskers geproduceerd, 100.000 zuurstofmaskers en 100.000 medische kledingstukken.