Is de elektrische Triton Model H een omgebouwde Cadillac?

Triton-EV komt voort uit Triton Solar, dat zich al langer bezighoudt met zonnepanelen en batterijen. En van beide heb je flink wat nodig om de Model H mobiel te houden, want de immense suv heeft een batterijecapaciteit van 200 kWh. Volgens Triton komt de Model H daarmee maximaal 1100 kilometer ver. Al gaan we ervan uit dat er ook varianten met minder actieradius komen.

Cadillac Escalade ESV



Binnenin de Model H is plek voor acht personen, dankzij een bizar lange wielbasis van 3,3 meter. En daar komt gelijk onze Cadillac-verdenking vandaan. Want 3,3 meter is exact de wielbasis van de Escalade ESV, waar de Model H ook nog eens als twee druppels water op lijkt. Zie de foto's hieronder en oordeel zelf.

Gekke Amerikanen



Europeanen maak je niet blij met een suv van dit formaat, maar die gekke Amerikanen natuurlijk wel. De Model H weegt niet minder dan 2400 kilo en mag 7000 kilo trekken. Hij wordt aangedreven door vier elektromotoren (bij ieder wiel één) met een gezamenlijk vermogen van ... waarom in vredesnaam? ... 1500 pk. Van stilstand naar 100 km/h gaat in 2,9 seconden, maar is één keer leuk en daarna niet meer.

Pardon ... hoe duur?



Is de Triton Model H vaporware? De tijd zal het leren. Mocht je er - op basis van deze computertekeningen - vertrouwen in hebben, dan kun je 5000 dollar bij Triton achterlaten als aanbetaling. Wil je per se de introductiespecial: de Model H Founder's Edition? Dan moet je vijf dagen later nog eens 135.000 dollar ophoesten. Dus doe dat maar liever niet.