Wist je dat Bugatti moeite had om de Veyron te verkopen?

Bugatti EB 110



Volkswagen kocht in 1998 de rechten op de naam Bugatti. Daarvoor was de naam in handen van de Italiaanse zakenman Romano Artioli, die begin jaren negentig verantwoordelijk was voor de EB 110. Die supercar had net als de Bugatti Veyron vier turbo's, maar dan op een 3,5-liter V12 geschroefd. In Super Sport-trim produceerde de EB 110 een vermogen van 612 pk. Hij haalde een topsnelheid van ruim 350 km/h.

Lange aanloop



Bij Volkswagen had de Veyron een lange aanloop. In 1998 onthulde de fabrikant de EB 118 Concept, gevolgd door de EB 18/3 Chiron Concept (1999) en de EB 18/4 Veyron Concept (eveneens 1999). Die laatste leek al heel erg veel op de uiteindelijke Veyron, maar had een W18-motor achterin liggen in plaats van een W16-krachtbron.

Zestien cilinders



Uiteindelijk kregen we nog twee concept cars te zien - in 2001 en 2003 - voordat de productie-Veyron werd onthuld. Die werd aangedreven door een 8,0-liter W16 (zestien cilinders in een W-vorm, met vier rijden van vier) met vier turbo's en een vermogen van 1001 pk. Het model is genoemd naar Pierre Veyron, die in 1939 met Bugatti de 24 uur van Le Mans won.

Top Speed Mode



De Bugatti Veyron heeft een begrensde topsnelheid van 407 km/h, maar daar moet je wel wat voor doen, want normaal gesproken is de koek bij 340 km/h op. Om nog sneller te gaan, moet je een speciale sleutel pakken en links van de bestuurdersstoel de Top Speed Mode inschakelen. Daarna controleert de auto zelf of hij in orde is. De Veyron zakt dichter naar het asfalt, sluit de frontdiffuser en legt de achtervleugel plat.

Special editions



We schreven al dat Bugatti moeite had om de Veyron te verkopen. De volledige oplage van 450 stuks was niet binnen een paar jaar vergeven. Nee, het duurde maar liefst tien jaar om ze allemaal weg te krijgen. Dat verklaart misschien ook het grote aantal speciale edities van de Veyron. Je had de Sang Noir (twaalf stuks), Par Hermes (vier stuks), Pur Sang (vijf stuks), Legends Edition (vier stuks) en nog veel meer.

Brandstofverbruik

Nog even over die topsnelheid van 407 km/h gesproken: die is compleet nutteloos natuurlijk. Je hebt een kilometerslang recht stuk nodig om zo'n snelheid te bereiken (het kan eigenlijk alleen maar op testcircuits zoals Ehra-Lessien) en bovendien ben je zo door je brandstof heen. Bij 407 km/h is de 100 liter-tank van de Veyron in slechts 12 minuten (!) helemaal leeg.

Wereldsnelheidsrecord

Het kan overigens nog harder. In 2010 reed testcoureur Pierre Henri Raphanel met de 1200 pk sterke Veyron Super Sport - waarvan er maar dertig zijn gebouwd - naar een snelheid van 431 km/h. Het Guinness Book of Records twijfelde een beetje over het record - omdat Bugatti de begrenzer van de Veyron had weggehaald - maar uiteindelijk is het toch erkend.

Zwaar verliesgevend



Iedere Bugatti Veyron kostte meer dan 1 miljoen euro, exclusief belastingen (ruim 1,5 miljoen euro voor de special editions), maar toch was de supersportwagen niet winstgevend. Bugatti verloor vele miljoenen op iedere auto die werd verkocht. De opvolger van de Veyron - de Chiron - kost ongeveer 2,5 miljoen euro, exclusief belastingen.