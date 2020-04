BMW probeert nieuwe 4-serie Coupé zo lang mogelijk te verbergen

De 4-serie Coupé lijkt gewoon een paar normale BMW-nieren te hebben, niet waar. Klopt, maar dat is camouflage. Als je inzoomt op de foto's, zie je dat de nieren erop geschroeft zijn. Daarachter zie je vaag de vorm van de werkelijke grille zitten. Bovendien is ook het grote luchtrooster eronder er met schroefjes opgezet. Het verbergt de 'hazentanden' van de 4-serie, die tot in de onderbumper doorlopen. Ongeveer zoals de BMW Concept 4 uit 2019 dat ook had.

Testwerk bijna afgerond



Ondanks het feit dat de 4-serie Coupé nog in psychedelische stickers is gehuld, is het model bijna klaar voor zijn introductie. BMW heeft het testwerk zo goed als afgerond. Momenteel wordt in de omgeving van thuisbasis München de laatste hand aan het chassis gelegd. Volgens BMW zijn er op dat gebied een aantal verschillen met de 3-serie. De 5,7 centimeter lagere 4-serie Coupé heeft meer negatief camber op de vooras (de wielen staan daar meer naar binnen (naar de carrosserie) gekanteld) en een grotere spoorbreedte achter (plus 2,3 centimeter).

BMW M440i xDrive



Het voorlopige topmodel van de 4-serie-reeks wordt de M440i xDrive. Die maakt gebruik van een zescilinder lijnmotor met turbo, die - net als in de M340i xDrive - een vermogen van 374 pk en 500 Nm koppel levert. De krachtbron is gekoppeld aan een mild hybrid-systeem. Dat zorgt niet alleen voor wat meer efficiëntie, maar ook voor extra hulp bij het accelereren (tijdelijk plus 11 pk). De BMW M440i xDrive Coupé (waarom zijn BMW-namen zo lang geworden?) heeft standaard een achttraps automaat en vierwielaandrijving.

Nieuwe M3 en M4



Maar het blijft natuurlijk niet bij die modelvariant. We zullen vast ook weer de 418i, 420i en 430i te zien krijgen, alsmede een aantal diesels. Kers op de 4-serie-taart wordt de kersverse, vierwielaangedreven M4. Die komt er in twee vermogenssterkten: 480 pk en 510 pk. Naar verluidt zou er ook een minder krachtige, maar lichtere versie komen: met 450 pk, een handbak en alleen achterwielaandrijving. De nieuwe M4 (en ook de M3 uiteraard) debuteert in september.