De volledig elektrische BMW iX3 zegt alvast hallo

Eigenlijk verschilt de BMW iX3 nauwelijks van het eerdere studiemodel. De wielen van de productieversie zijn een maatje kleiner en de grille is wat conventioneler. De Concept iX3 had een bijna Kia-achtige 'Tiger Nose', maar op de iX3 past BMW gewoon een setje nieren toe. Typisch BMW i zijn de blauwe accenten die overal op de carrosserie terugkomen.



Geen Kia-neus meer



Ondanks het feit dat de BMW iX3 een suv is, krijgt hij geen vierwielaandrijving mee. De elektromotor zit op de achteras en heeft een vermogen van 286 pk en 400 Nm koppel. Hij wordt gevoed door een 74-kWh batterij, die genoeg peut zou hebben voor maximaal 440 kilometer actieradius (gemeten volgens de WLTP).

BMW i4 en iNext



Volgend jaar krijgt de iX3 gezelschap van de i4 en iNext. Die laatste is - net als de iX3 - een elektrische suv. Het model krijgt een WLTP-bereik van 580 kilometer. De i4 is een sportsedan met zo'n 500 pk aan vermogen en een actieradius van 600 kilometer. De BMW i8 (een plug-in hybride) wordt niet meer gemaakt, maar de volledig elektrische i3 blijft nog even in productie.

BMW Concept iX3