Formule 1-seizoen 2020 gaat op 5 juli van start in Oostenrijk

"We krijgen steeds meer vertrouwen in een seizoensstart in Europa", schrijft Formule 1-baas Chase Carey in een persbericht. "De eerste race moet van 3 tot en met 5 juli plaatsvinden in Oostenrijk. De rest van het Europese seizoen werken we in juli, augustus en het begin van september af. Daarna vertrekken we naar Eurazië en Azië (september en oktober), Amerika (oktober en november) en het Midden-Oosten (december)."

Franse grand prix afgelast



Casey zegt dat de nieuwe Formule 1-kalender zo snel mogelijk wordt gepresenteerd. We zullen dit jaar waarschijnlijk vijftien tot achttien races zien (van de tweeëntwintig oorspronkelijke wedstrijden). Het Formule 1-seizoen loopt niet door tot in 2021, zoals eerder gedacht. Een aantal races - sowieso de Britse grand prix - wordt zonder publiek verreden. De race in Frankrijk (eind juli) gaat dit jaar definitief niet door.

En Zandvoort dan?



Hoe het zit met de Nederlandse grand prix is nog onduidelijk. Volgens de planning van Carey worden alle Europese races in juli, augustus en begin september verreden, maar in Nederland geldt tot 1 september een verbod op grote evenementen. Mogelijk dat de Formule 1-race op Zandvoort vlak daarna gehouden kan worden.