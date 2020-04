Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Top - RAW by Koenigsegg lust jullie rauw

Koenigsegg, geef die jongen een baan! Want deze fantastische RAW by Koenigsegg is het afstudeerproject van ene Esa Mustonen, die als jonge student stageliep bij de Zweedse supersportwagenfabrikant. De concept car bestaat alleen maar in de computer, maar wat ziet-ie er ongelofelijk gaaf uit!

+ Top - Een elektrische auto is schoner dan een brandstofauto. Punt!

Altijd als het over elektrische auto's gaat is er iemand die inbrengt: "Zo schoon zijn die stekkerauto's helemaal niet. De accuproductie ... enzovoort, enzovoort." Dus deed de Europese milieuorganisatie Transport & Environment onderzoek naar de hele keten. En wat blijkt? Ook als je het winnen van grondstoffen, het produceren van batterijen, en meer meerekent, is een elektrische auto schoner dan een brandstofauto.

+ Top - Nieuwe Toyota Yaris Cross is een leuk ding geworden

Smaken verschillen (zie de Audi A3), maar wij vinden de Toyota Yaris Cross een geslaagde compacte suv geworden. Hij is er voor kopers die een Toyota Yaris net te krap vinden (lees hier onze review van de nieuwe Yaris). En niet dat je het nodig hebt in Nederland, maar de Yaris Cross is nog leverbaar met vierwielaandrijving ook.



- Flop - Ford draagt de Focus RS ten grave

Waarheen, waarvoor. Ford trekt de stekker uit de Focus RS omdat het te duur is om zo'n nicheauto te ontwikkelen. En dat is jammer, want de drie afgelopen generaties Ford Focus RS stonden ieder op hun eigen manier aan de absolute top van het hot hatch-segment. Nu moet de ook niet malse Focus ST de sportieve Ford-kar trekken.





- Flop - Nieuwe Audi A3 Limousine is weer heel Audi-achtig

Toegegeven, misschien vinden sommige mensen dit nieuwtje wel helemaal top. Maar wij zijn wel een beetje klaar met dat Audi-design. De modellen van het merk met de ringen worden steeds voorspelbaarder. De ontwerpers hebben de nieuwe A3 Limousine ongetwijfeld helemaal hertekend, maar het komt allemaal zo overbekend over.

- Flop - Evert Louwman en andere verzamelaars zijn boos op Bentley

Nou ja, boos ... Teleurgesteld, moeten we zeggen. Want een aantal prominente autoverzamelaars - waaronder Ralph Lauren en Evert Louwman - is niet blij met Bentley's beslissing om de klassieke Blower weer in productie te nemen. In een brief schrijven ze dat daardoor de historische waarde van het origineel onrecht wordt aangedaan.