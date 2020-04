De klassiekerafdeling van Porsche heeft twee nieuwe infotainmentsystemen gepresenteerd. Ze zijn zo ontworpen dat ze naadloos in het interieur van oudere generaties 911 passen. Het eerste systeem heet PCCM en werkt met auto's die een DIN-1-radioaansluiting hebben. Dat betekent dat het in de eerste generatie 911 (1964 - 1989) kan worden toegepast en in de 964 (1989 - 1994) en 993 (1995 - 1998). Daarbij is PCCM ook geschikt voor gebruik in onder meer de 914, 924, 944 en 928.

Piepklein touchscreen



In die vroege Porsches is op het dashboard geen ruimte voor een groot scherm (daar zat gewoon een oude Blaupunkt-radio), dus moesten de ontwikkelaars een beetje creatief zijn. Zoals je op de foto's kunt zien, hebben ze een klein touchscreen weten in te bouwen in de vrij beperkte radioruimte. De PCCM heeft twee draaiknoppen en zes toetsen voor de belangrijkste functies, zoals de telefoon, het navigatiesysteem en de (digitale) radio. Het systeem ondersteunt Apple CarPlay en is uitgerust met Bluetooth, een SD-kaartopening en een USB- en AUX-aansluiting.

Boxster en 996



Dan is er nog PCCM Plus, dat geschikt is voor de Porsche 911 van de 996-generatie en de eerste Porsche Boxster (986). Het verschilt op twee belangrijke onderdelen van de PCCM: het heeft een groter 7-inch scherm en is ook compatible met Android Auto. Zowel de PCCM als de PCCM Plus zijn per direct te bestellen. De eerste kost 1439,89 euro, de tweede is er voor 1606.51 euro.