Wat is dít?! RAW by Koenigsegg weegt 700 kg en heeft 700 pk

De bedenker van deze driezits instap-hypercar heet Esa Mustonen. Hij tekende de RAW by Koenigsegg als afstudeerproject voor het eveneens Zweedse RAW Design House. Zijn afstudeerbegeleiders waren niemand minder dan Christian von Koenigsegg himself en diens nieuwe hoofdontwerper Sasha Selipanov. Dat is ook wel een beetje te zien aan de vorm van de het dak. Kijk maar eens naar bestaande Koenigseggs en je ziet dat die ook die vliegtuigachtige koepelvorm tonen,



Driecilinder met 700 pk



Het wekt dan ook geen verbazing dat de RAW by Koenigsegg gebruikmaakt van de exotische techniek waarom Koenigsegg bekendstaat. Zo ligt achter de driepersoons cockpit dezelfde driecilinder freevalve TFG-motor die ook in de Koenigsegg Gemera ligt. Een vermogens-gewichtsverhouding van 1 pk per kilogram is bij ons weten nog nooit vertoond.

Blote achterbanden



Maar dat is niet het enige extreme aan de RAW by Koenigsegg. Kijk bijvoorbeeld eens naar de op straaljagers geïnspireerde diffuser. Tegelijkertijd heeft de achterkant wel iets weg van een Formule 1-auto. Want wie achter de RAW by Koenigsegg rijdt - en dat is eigenlijk alles en iedereen - kijkt tegen blote achterbanden aan. Doordat de achterwielen maar deels in de carrosserie zijn opgenomen, is er van een achteroverhang geen sprake.

Een kijkje in het interieur leert ons dat de auto een futuristisch ogend spaceship-stuur heeft. Een gezellige traditionele klokkenwinkel zoek je tevergeefs. In plaats daarvan beschikt de bestuurder over drie giga-schermen.

Overeenkomst tussen RAW by Koenigsegg en Koningsdag



Wat de RAW by Koenigsegg gaat kosten en wanneer hij leverbaar wordt? Tja, nu wordt het pijnlijk. Want de RAW by Koenigsegg is net Koningsdag 2020. Hij komt er namelijk níét. Want de auto die je op de plaatjes ziet, bestaat alleen virtueel. Toch blijft het een fascinerend ding. Niet overtuigd? Bekijk dan vooral de video: