Waarom de Seat Leon Sportstourer goedkoper is dan de hatchback

Bij het samenstellen van de Leon Launch Edition is Seat niet krenterig geweest. Boven op de standaarduitrusting met onder meer lichtmetalen wielen, cruisecontrol, vier elektrische bediende zijruiten, een rijstrookassistent en een hill holder, hebben de Spanjaarden nog veel meer goodies op de auto geschroefd. Zo beschikt de Seat Leon Style Launch Edition over een luxer infotainmentsysteem. Mét navigatie, een 10-inch kleurenscherm en smartphone-integratie.



Geen parkeerangst in de Leon Launch Edition



Mensen met parkeerangst worden op hun wenken bediend met een achteruitrijcamera, parkeersensoren vóór en achter én een automatische inparkeerhulp. Knappe jongen of meid die een Leon Launch Edition nu nog tegen een paal aan rijdt ... Een actieve cruisecontrol, een digitaal instrumententarium en een grootlichtassistent maken het plaatje - en de Leon - compleet.

Wat zit er op de Seat Leon FR Launch Edition?



Hoewel, het kan nog completer met de FR Launch Edition. Ten opzichte van de Style Launch Edition krijg je dan onder meer 17-inch lichtmetaal, full led-koplampen, een verlaagd sportonderstel, sportiever bumperwerk, sportstoelen en zwarte hemelbekleding. En, als klap op de vuurpijl: dynamische richtingaanwijzers achter, en ‘Hola’ welkomstverlichting. Gracias, meneer Seat, voor deze geinige onzin.



Prijsvoordeel Leon ST Launch Edition



Bestuderen we de info over de Launch Editions nader, dan komt de aap uit de mouw wat betreft het prijsvoordeel van de Sportstourer. Of eigenlijk: twee apen. De eerste vinden we onder de motorkap. Bij de stationwagon vinden we daar de 130 pk sterke 1,5-liter TSI-motor. aan boord, In de hatchback met het introductiepakket ligt daarentegen de 150 pk-variant van de 1.5 TSI.



Wat kosten de Launch Editions van de Set Leon?



Maar daarmee zijn we er nog niet. Want terwijl de hatchback de sportieve uitrusting van de FR Launch Edition krijgt aangemeten, moet de Leon Sportstourer het doen met de Style Launch Edition. Dat levert de stationwagonvariant een prijsvoordeel op van 970 euro. Voor de vijfdeurs Seat Leon FR Launch Edition vraagt de dealer namelijk 31.495 euro, terwijl je de Leon Sportstourer Style Launch Edition voor 30.525 mag meenemen. Het is maar waar je de prioriteit aan geeft: pk's of liters bagageruimte. Want vergeet niet: een Leon Sportstourer heeft een kofferbak met een inhoud van 620 liter! Daarbij steekt de 380 liter van de hatchback een beetje schraal af.

Prijzen Leon TDI



Duizelt je het al van al die prijzen? Fijn, want het wordt nog ingewikkelder. Wil je een Leon met dieselmotor, dan is juist de hatchback goedkoper, want dan is-ie er ineens wel als Style Launch Edition. Het prijskaartje vermeldt dan 31.725 euro. Wie in plaats van een handgeschakelde zesbak een zeventraps DSG-transmissie prefereert, kan om te beginnen terecht bij de Style Launch Edition 1,5eTSI. Die kost 33.425 euro. Een ST met dezelfde uitrusting en aandrijflijn kost 34.625 euro. Dan zien we meteen dat de Sportstourer normaliter wel degelijk duurder is dan de hatchback. De standaard meerprijs bedraagt 1200 euro. De prijzen van de regulier uitgeruste Leons worden binnenkort bekendgemaakt.



Seat Leon (2020) vs. Volkswagen Golf 8



Hoe het ook zij, de Seat Leon blijft ook in zijn jongste gedaante weer iets goedkoper dan zijn Duitse neef, de Volkswagen Golf 8. Wil je weten wat we daar van vinden, lees dan nog even onze eerste rijtest. Benieuwd hoe de Golf 8 het doet tegen de belangrijkste concurrenten, waarmee ook de Seat Leon de strijd moet aangaan? Lees dan het aprilnummer van Auto Review, met een multitest van de Golf 8 tegen de BMW 1-serie, Mercedes A-klasse, Opel Astra en Hyundai i30.