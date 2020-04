Waarom zijn deze verzamelaars boos op Bentley?

Britse merken hebben wat met zogeheten 'continuations'. Aston Martin nam de DB4 Zagato weer in productie en Jaguar deed hetzelfde met de D-Type. Bentley grijpt nog veel verder terug en schroeft gewoon twaalf 'nieuwe' Blowers in elkaar. Het luxemerk heeft een originele Blower in zijn bezit en haalde die helemaal uit elkaar, om zo alle onderdelen te kunnen scannen. Volgens Bentley gaat het zo'n twee jaar duren om de serie van twaalf auto's te bouwen.

Lijn tussen nep en echt



Maar een groep verzamelaars is daar dus niet blij mee. Ze hebben een brief gestuurd aan Bentley-topman Adrian Hallmark, waarin ze schrijven dat de continuations zorgen voor een verwatering van de "bewondering en het ontzag dat alleen het zien van het origineel" je kan geven. Volgens Simon Kidston - neef van 'Bentley Boy' Glen Kidston en ondertekenaar van de brief - moeten automerken met zorg omgaan met hun geschiedenis. Hij vindt dat dit soort continuations de lijn tussen echt en nep erg vaag maken.

Een belediging



Kidston vindt de continuation eigenlijk een belediging aan het adres van eigenaren van een echte Blower Bentley. "Zij hebben de auto's met veel liefde gerestaureerd en onderhouden. Dat deden ze al voordat Bentley zelf interesse toonde in zijn afkomst. En nu wordt eigenlijk de waarde van de originele Blower Bentley omlaag gehaald omdat er nog weer twaalf 'nieuwe' exemplaren komen." Van de oorspronkelijke Blower-racewagen zijn maar vijf stuks gebouwd, plus nog eens vijftig straatversies. Bentley heeft zelf een van de racers. De rest is in het bezit van privé-eigenaren.

Meest waardevolle Bentley



Volgens Bentley was er al weerstand tegen het Blower-project toen het werd aangekondigd. Het oorspronkelijke idee was om de originele Blower te ontlasten door een kopie te maken. De negentigjarige auto is de meest waardevolle Bentley op aarde en door zijn leeftijd erg kwetsbaar. Om hem te kunnen laten zien op historische events zou het beter zijn om een tweede exemplaar te hebben. De reactie van de meeste liefhebbers was echter zo positief dat Bentley besloot om een reeks te bouwen.

Coureur Tim Birkin



De Blower Bentley is een van de meest legendarische Bentleys ooit gemaakt. Maar ironisch genoeg was het niet de fabriek zelf die de racewagen ontwikkelde. W.O. Bentley vond dat meer vermogen altijd uit een grotere cilinderinhoud moest komen. Coureur Tim Birkin – een van de Bentley Boys – gaf de voorkeur aan drukvulling. Daarom voorzag hij zijn 4,5-liter Bentley van een Amherst Villiers Mk IV-supercharger. In totaal zijn er vijf Blower Bentleys gebouwd voor het raceteam van Birkin, waarvan de vijfde een reserve-exemplaar was.



Snel maar onbetrouwbaar



De Blower Bentley was snel, heel snel, maar te onbetrouwbaar voor de winst. Het beste resultaat zette Birkin in 1930 neer, toen hij tweede werd in de Grand Prix van Frankrijk. De vier Team Blower-auto's kwamen uit in twaalf races. Daarom bouwt Bentley's koetswerkafdeling Mulliner nu ook twaalf continuations, ter ere van de honderdste verjaardag van Bentley natuurlijk. Ze worden – net als de originele racers – aangedreven door een 4,4-liter viercilinder motor met 16 kleppen. Dankzij de supercharger levert het blok een vermogen van 243 pk.