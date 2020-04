Is de elektrische Lexus UX 300e op tijd voor 8 procent bijtelling?

De Lexus UX 300e Electric is pas de eerste volledig elektrische Lexus. In november schreef Lexus dat de UX 300e medio 2020 in Nederland zou arriveren. Niemand kon nog vermoeden dat de wereld er in het voorjaar van 2020 heel anders uit zou zien. Maar inmiddels maakt Lexus weer plannen: de Lexus UX 300e electric komt in oktober 2020. Dat betekent dat hij op tijd is om in aanmerking te komen voor 8 procent bijtelling.

Netto kost je dat volgens Lexus maar 135 euro per maand. De bijtelling voor elektrische auto's in 2021 gaat naar 12 procent, tot een bedrag van 40.000 euro. Wie liever koopt dan leaset: de Lexus UX 300e heeft een prijs van 49.900 euro.

Lexus UX 300e actieradius



Lexus verklapte in november al dat de elektromotor van de UX 300e een vermogen heeft van 204 pk en een koppel van 300 newtonmeter.

De 0-100 doet de UX in 7,5 seconden, de topsnelheid van de Lexus UX 300e is 160 km/h. De accucapaciteit is 54,3 kWh. Dat is iets meer dan een standaard Tesla Model 3 (50 kWh). Lexus belooft een actieradius van ruim 300 kilometer (WLTP), al is dit getal nog niet definitief. Ook daarmee lijkt hij op de Tesla Model 3, die als Standard Range 300 kilometer haalt. Zoals ook de prijs van een Tesla Model 3 vrijwel hetzelfde is als die van een Lexus UX 300e: 49.998 euro.



Lexus UX 300e opladen

De nieuwe Lexus UX300e kan worden opgeladen met wissel- (AC) en gelijkstroom (DC). Dat betekent dat je hem aan de snellader kunt hangen. De maximale laadsnelheid is met een snellader (DC) 50 kW. Op die manier kun je de Lexus UX 300e in ongeveer 50 minuten opladen van leeg tot 80 procent van de capaciteit. 50 kW is, vergeleken met de concurrentie, niet goed en niet slecht. Auto's als de Kia e-Niro en de Hyundai Kona zijn met bijna 80 kW een stuk sneller, maar de MG ZS EV doet bijvoorbeeld ook 50 kW. Thuis en bij een publieke laadpaal de UX 300e opladen kan overigens ook, maar vergt uiteraard meer geduld.

Nieuw elektrisch platform



Lexus maakte al eerder naam met fluisterstille auto's en wil zichzelf met de elektrische UX 300e overtreffen. Het accupakket in de bodem kreeg een speciale afdekking. Nadeel van gebrek aan motorgeluid is dat je de wind beter hoort, daarom heeft de Lexus UX 300e akoestisch glas dat windgeruis buiten de deur houdt.

Lexus liep niet voorop met elektrische auto's, maar heeft de smaak te pakken. De Japanners ontwikkelden inmiddels een platform speciaal voor elektrische auto's. Een brandstofcelauto behoort ook tot de mogelijkheden. Daar heeft het concern met de Toyota Mirai al uitgebreid ervaring mee opgedaan.