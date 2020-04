Waarom de Ford Focus RS geen opvolger krijgt

Ford heeft officieel bevestigd dat de nieuwe Focus RS van de baan is. Nog voordat de coronacrisis losbarste was de Amerikaanse fabrikant al in de kosten aan het snijden, dus is het niet logisch om een duur project als de Focus RS op te starten. Helemaal niet als je bedenkt dat de verkoopcijfers van het performancemodel relatief laag zijn. Daarbij komen de strenge emissie-eisen van de Europese Unie. Vanaf 2021 moeten fabrikanten aan een gemiddelde CO2-uitstoot van 95 g/km zitten, op straffe van een boete. En een RS-model helpt daar natuurlijk niet bij.

Overigens is de nieuwe Ford Focus ST niet mals. Hij neemt de rol van Focus-topmodel over van de RS en doet dat met dezelfde 2,3-liter viercilinder turbomotor als de vorige RS, maar dan met iets minder kracht. Er staan 280 pk en 420 Nm tot de beschikking van de bestuurder; waarden die een sprint van stilstand naar 100 km/h in 5,7 seconden mogelijk maken. De topsnelheid van de Ford Focus ST ligt op een keurige 250 km/h. Wie heeft er wat dat betreft nog een Focus RS nodig?

Ford Focus RS (2002 - 2003)

De eerste generatie Focus RS werd in een gelimiteerde oplage van 4501 exemplaren gebouwd, waarvan bijna de helft in het Verenigd Koninkrijk zijn verkocht. Hij was behoorlijk anders dan de standaard-Focus, want slechts 30 procent van de onderdelen is uitwisselbaar. Voor de aandrijving zorgde een 2,0-liter turbomotor met 215 pk en 310 Nm. Bijzonder was het Quaife-differentieel op de vooras, dat moest helpen om het vermogen op het asfalt te krijgen. Toch voel je in de allereerste Focus RS - die alleen werd geleverd in het metallic blauw - heel duidelijk de aandrijfkrachten in het stuur.

Ford Focus RS (2009 - 2010)

Een fabelachtig klinkende auto (wij testten hem in 2009), door zijn vijfcilinder turbomotor van Volvo. Het blok leverde in de Focus RS een vermogen van 305 pk en 440 Nm. En dat gaat wederom alleen naar de voorwielen. In april 2010 lanceerde Ford een gelimiteerde editie van de Focus RS: de Focus RS500. Alle vijfhonderd units waren in het zwart gespoten en kregen een aantal technische upgrades. Zo ging het vermogen van de vijfpitter voorin naar liefst 350 pk en steeg het koppel naar 460 Nm. De RS500 (wij testten hem in 2010) had voor de 0-100-sprint genoeg aan 5,2 seconden. Pas bij 266 km/h liep de extreme Ford tegen zijn limiet aan.

Ford Focus RS (2016 - 2018)

De eerste Ford Focus RS met vierwielaandrijving en de eerste die ook in de Noord-Amerika op de markt kwam. Voor de derde generatie van zijn hot hatch stapte Ford af van de vijfcilinder uit de tweede Focus RS. Onder de kap lag nu een 2,3-liter turboviercilinder met 355 pk en 420 Nm. Van stilstand naar 100 km/h ging in 4,7 seconden en pas bij 266 km/h was de spreekwoordelijke koek op. Met deze generatie Focus RS (wij testten hem in 2016) had Ford een heuse primeur: Drift Mode. Met dat rijprogramma ingeschakeld, konden zelfs minder geoefende chauffeurs indrukwekkende drifts inzetten en vasthouden.