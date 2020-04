Is dit de volgende supersportwagen van Porsche?

Porsche heeft vorig jaar twee patenten ingediend bij het European Union Intellectual Property Office: 001472120-0001 en 001472120-0002. Ongeveer een week geleden zijn ze geregistreerd en gepubliceerd. De twee patenten tonen dezelfde auto, met het verschil dat de ene zijn actieve achtervleugel omhoog heeft. Het design van de supersportwagen komt duidelijk overeen met dat van de Porsche 917 Concept van vorig jaar. Het is nu alleen meer uitgewerkt.

Designtrekken van de 917



Bij het zien van de tekeningen is de link met de aloude Porsche 917 duidelijk waarneembaar. De proporties komen overeen met die van de legendarische racewagen en ook hebben de ontwerpers een subtiele verwijzing toegevoegd, in de vorm van een koelventilator bovenop de auto, achter de cockpit. Op sommige tekeningen is te zien dat het zwarte vlak waarin de ventilator zit aan de voorkant omhoog kan komen, waarschijnlijk om meer koeling aan de motor te geven.

Plug-in hybride-aandrijflijn



Wat voor krachtbron er in de nieuwe 917 schuilt, is niet bekend. Opvallend is wel dat de supersporter twee tankopeningen lijkt te hebben. Dat past bij de geruchten dat hij - net als de 918 Spyder - een plug-in hybride is. Mogelijk koppelt Porsche wederom een V8 aan een elektromotor. In de 918 Spyder leverde die aandrijflijn een vermogen van 886 pk en 1280 Nm koppel. Daarmee was de gelimiteerde supercar (918 stuks) in staat tot een 0-100-sprint in 2,6 seconden en een top van 345 km/h.

Straatauto of racewagen?



Op basis van de patenttekeningen kunnen we niet achterhalen wat Porsche met de nieuwe 917 gaat doen. Op de schetsen is te zien dat de auto slechts één zitplaats heeft en is uitgerust met een brandblusser. Dat zou kunnen betekenen dat de 917 een racewagen wordt. Eentje die mogelijk ingezet gaat worden in de nieuwe hypercarklasse op Le Mans. In de reglementen staat echter dat actieve aerodynamica en een plug-in hybridesysteem niet zijn toegestaan, dus misschien kijken we naar een homologatiespecial voor een Le Mans Hypercar.

Porsche 917K op Le Mans



Hoe dan ook, de auto op de tekeningen ziet er productierijp uit. Al zal de introductie ervan mogelijk worden uitgesteld door de huidige coronacrisis. Toch gokken we erop dat we de nieuwe 917 nog dit jaar gaan zien. In 2020 is het namelijk vijftig jaar geleden dat de 917K werd geïntroduceerd. Daarmee won Porsche in 1970 en 1971 de 24 uur van Le Mans. In dat laatste jaar werd de 917K vereeuwigd door Steve McQueen in de bioscoopfilm Le Mans.

Porsche 917 Concept (2019)

Porsche 917K (1970)