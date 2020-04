Porsche-designer legt uit: Hoe teken je een 911?

"Een van de belangrijkste dingen om over na te denken als je een auto tekent, is het driedimensionale aspect", begint Mauer. "Soms moet je zelfs wat overdrijven in je tekening, gewoon om bepaalde aspecten wat te benadrukken. Denk aan een karikatuur: je weet meteen wie je zie als je de overdreven groot of lang geschetste neus ziet. In werkelijkheid heeft die persoon helemaal niet zo'n grote neus, maar de tekenaar heeft het meest kenmerkende detail benadrukt om het portret herkenbaar te maken. Zoiets doe je ook als je een auto tekent. Je maakt de wielen bijvoorbeeld groter om sportiviteit toe te voegen."

Mauer: "Ik probeer soms bekende auto's uit de geschiedenis te tekenen, bijvoorbeeld een Land Rover Defender. En dan bedenk ik: wat zijn de twee, drie of vier meest kenmerkende lijnen van het model. Lijnen waaraan je de auto meteen kunt herkennen, zelfs als je geen details of kleuren aan de tekening hebt toegevoegd. Sommige auto's zijn in die zin heel eenvoudig. De ingewikkelde hebben vaak een minder sterke identiteit, waardoor het moeilijker wordt om daar een merkidentiteit omheen te bouwen. Als je een auto schetst, is dus goed om te weten wat die paar kenmerkende lijnen zijn. Kijk maar mee. Ik zal je stap voor stap laten zien hoe je een Porsche 911 tekent."



Schets 1

"Ik begin altijd met de wielen, want een van de uitdagingen in het tekenen van een auto is het definiëren van de wielbasis en de juiste proporties. Ik ga soms de fout in. Dan kom ik er tijdens het schetsen al snel achter dat de achterwielen op de verkeerde plek staan. Niet erg, daar heb ik gum voor. Je kunt trouwens best beginnen met twee simpele cirkels. Ikzelf voeg graag wat detail toe. Hier ben ik bijvoorbeeld alvast begonnen met wat spaken in de wielen.

Schets 2

Staan de wielen op de juiste plek? Dan kun je de lijn tussen de assen tekenen en het silhouet van de auto, wat in het geval van de 911 ontzettend karakteristiek is.

Schets 3

De auto 'staat' nu, dus kunnen we details gaan toevoegen. Ik begin met de achterlichten, de achterbumper en de dorpels.

Schets 4

Meer details: de koplamp (een simpele ellips), de a-stijl, het portier, de luchtinlaat in de voorbumper en een uitstroomopening in de achterbumper. Ook probeer ik de 911 een sterke 'schouder' te geven. Tussen de wielen - vlak onder de raamlijn - loopt nu een dunne lijn. Dat hij achter het voorwiel omhoog gaat en voor het achterwiel weer naar beneden is geen ongelukje. Ik maak de auto daar driedimensionaler mee. Als je een 911 van boven bekijkt, zie je dat hij in het midden smaller is dan bij de wielen. Dat effect creëer ik met de dunne lijn tussen de wielen.

Schets 5

Langzaam vullen we de 911 in met nog meer details, zoals de deurgreep, de tankdop, de achterruit, de spiegel en meer lijnen van variërende dikte. Door je potlood dikker aan te zetten, leg je ergens de nadruk op. Het maakt de tekening driedimensionaler. Als je een 911 van de zijkant tegen een mooie achtergrond zou fotograferen, dan zie je allerlei (licht)lijnen over de concave en convexe oppervlakken van de auto. Probeer die te vangen in je schets.

Schets 6

De eerste vijf schetsen bestaan uit lijnen. Nu gaan we schaduwen en contrasten aanbrengen. De schouderlijn is niet ingekleurd, want die vangt het licht van boven. De oppervlakken daaronder zijn donkerder, omdat die in de schaduw liggen.

Schets 7

Dit kan in Photoshop, maar ook gewoon met waterverf of met krijt. We gaan kleur aanbrengen op de 911: blauw dit keer. De schaduwvlakken worden donkerder blauw (die reflecteren de grond), de verlichte schouderlijn wordt lichtblauw (die reflecteert de lucht).

Schets 8

Ik kleur de glazen oppervlakken van een auto altijd donkergrijs of zwart in, maar dat kan je ook anders doen. De luchtroosters krijgen dezelfde kleur en de wielen ook. In de schets hierna gaan we detail aanbrengen in die laatste.

Schets 9

Nu ga ik de 911 verder inkleuren. Rood voor de achterlichten, wit voor de dagrijverlichting en de spaken van de wielen. Daarbij wil ik lichtpuntjes aanbrengen. Op het puntje van de neus bijvoorbeeld, de bovenkant van de wielkasten, het dak en de c-stijl. De zijruiten splits ik in tweeën, met een donker deel boven en een lichter deel beneden. Dit is om aan te geven dat de zijruiten gebogen zijn. Vroeger waren zijruiten van auto's helemaal recht, maar dat is niet meer zo.

Schets 10

De laatste schets, waarin we de laatste details toevoegen. Waar kun je door de ruiten heen kijken en waar niet? Welke kleur hebben de remklauwen? Kun je van de zijkant details in de koplampen zien? Is de buitenspiegel helemaal blauw? Enzovoort. Het tekenen van een 911, zoals ik dat gedaan heb, lukt vast niet de eerste keer, maar blijf het proberen. Je wordt pas goed in tekenen als je het vaak doet. Bewaar je schetsen ook. Het is leuk om af en toe terug te kijken op je oude creaties."