Kun je nu ook gokken in Tesla Arcade?

Tesla Arcade is niet nieuw - het is al over de hele wereld uitgerold. Alleen de vorm met daarin het live casino is wel nieuw. Die is ontwikkeld in samenwerking met Tencent; de belangrijkste speler op de markt voor autosoftware in China. De fabrikant heeft Tesla onder meer geholpen met de toevoeging van live blackjack online. Het is opvallend dat Tesla juist met Tencent aan deze mogelijkheid werkt, want in China is gokken volledig verboden.



Virtueel scheetkussen



Tesla staat al jaren bekend om zijn nerderige humor. De auto's van de Amerikaanse fabrikant hebben een virtueel scheetkussen aan boord, een Ludicrous Mode (vrij naar de film Space Balls), een Sentry Mode met het rode oog van HAL 9000 uit 2001: A Space Odysee, en inderdaad de Tesla Arcade. Die werd vorig jaar gelanceerd en bevat een aantal klassieke video games en enkele nieuwere titels. Hoe bedien je ze? Met het stuurwiel van je Tesla!

Arcadehal uit de 80s



Met Tesla Arcade verander je het interieur van je Model S, Model X, Model 3 of Model Y in een arcadehal uit de jaren tachtig, met oude Atari-spellen als Super Breakout, Centipede, Missile Command, Lunar Lander, Asteroids en Tempest. Helemaal nieuw zijn Cuphead (een prachtige, retromoderne platform-shooter), Fallout Shelter en Beach Buggy Racing 2, waarin je met een cartoony Tesla de stranden van diverse tropische locaties onveilig maakt.

Stuurwiel als controller



We trappen een open deur in als we zeggen dat je Tesla stil moet staan, wil je Tesla Arcade kunnen gebruiken. Specifieker nog, hij moet in de parkeerstand staan. Daarna kun je het stuurwiel van de auto gebruiken als controller voor de vele games die beschikbaar zijn. Je verandert van richting door aan het stuur te draaien, uiteraard, en kunt de multifunctionele knoppen links en rechts gebruiken om bijvoorbeeld te schieten of te springen.

Eerst in China



Tesla en Tencent brengen niet alleen blackjack naar de Tesla Arcade, maar ook het in China razend populaire Mahjong. Daarbij worden er diverse pokervarianten geïntroduceerd. Denk aan Texas Hold 'Em en Pot-limit Omaha. Verwacht de kaartspellen in eerste instantie niet in Europa, trouwens. De nieuwe Tesla Arcade-mogelijkheden worden eerst in China uitgerold. Het aantal games in Tesla Arcade zal ook hier de komende jaren echter flink worden uitgebreid.