Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Top - Chinees thuisbezorgd ging nog nooit zo snel

Als je aankomende zondag bij Chinees restaurant Loro Blonyo in Helmond een maaltijd bestelt, dan komt de bezorger in een Ariel Atom 3.5R naar je toe scheuren. Je betaalt er meer voor, maar dat geld gaat naar mensen in de zorg. Of je nasi, bami of loempie warm blijft in de open cockpit van de Ariel, weten we niet.

+ Top - Driehonderd 'vergeten' klassiekers komen op de markt

Vooropgesteld, het is natuurlijk triest dat een verzamelaar driehonderd auto's dertig jaar lang wegzet in een donkere schuur. Maar het is gaaf om in zo'n tijdcapsule rond te lopen. Helemaal in de wetenschap dat al die zeldzame oldtimers binnenkort op de markt komen. Want ze worden klaargemaakt om verkocht te worden.

+ Top - Komt de drive-in bioscoop terug?

Door de uitbraak van het coronavirus zijn ook de bioscopen gesloten. In diverse landen zijn ze daarom weer begonnen met drive-in bioscopen. En wat ons betreft doen we dat in Nederland ook. Heerlijk rustig in het interieur van je eigen auto naar een film kijken. Geen irritant gepraat om je heen, geen stiekeme telefoonkijkers en geen knarsende chips.

- Flop - Winst Volkswagen gaat met 81 procent onderuit

Dat de coronacrisis geen grap is, dat weten we. Het effect op de economie is niet te onderschatten. Neem Volkswagen Group bijvoorbeeld. Dat verkoopt nauwelijks nog auto's en heeft al zijn fabrieken stilgelegd. In het eerste kwartaal van 2020 - waarin ook de 'normale' maanden januari en februari zitten - ging de winst van het concern met 81 procent naar beneden.

- Flop - Racelegende Stirling Moss is overleden

Iedere dag krijgen we treurig nieuws tegenwoordig, want de coronadodenteller loopt op en op. De autowereld stond afgelopen week echter op de kop door het verscheiden van Stirling Moss op negentigjarige leeftijd. Moss is een van de grootste racehelden aller tijden en was de beste coureur die nooit Formule 1-kampioen is geworden.

- Flop - De Mercedes-AMG C 63 krijgt een vierpittertje

Om heel eerlijk te zijn zou een viercilinder Mercedes-AMG C 63 beter zijn voor Nederland, want lagere CO2-boete. Maar eigenlijk vinden we het doodzonde dat die heerlijke romige V8 het veld moet ruimen. Dus als je het geld ervoor hebt: koop nu nog een C 63! Want de volgende moet het met vier cilinders minder doen.