Kijken! In dit donkere pakhuis staan 300 exoten te verpieteren

AMMO NYC is een bedrijf dat gespecialiseerd is in 'auto detailing'. Recent werd het ingeschakeld om een grote verzameling auto's te poetsen en klaar te maken voor de verkoop. In deze video is slechts een deel van die verzameling te zien (er zijn nog twee andere schuren met auto's), dus de heren en dames van AMMO NYC hebben nog heel wat werk voor de boeg.

Bij het zien van de verwaarloosde verzameling vragen we ons af: waarom? Waarom koop je al die bijzondere voertuigen en doe je er vervolgens helemaal niets mee. Want zoals je in de video kunt zien, staan de wagens er al jaren (meer dan dertig jaar, volgens de makers van de video) en is er nooit iets aan ze gedaan. Ze staan te verstoffen op hun lege banden en hebben overduidelijk geen kilometer gereden.

De dame die de cameraman rondleidt, vertelt dat alle auto's te koop zijn. Dus laten we hopen dat ze naar eigenaren gaan die ze wel kunnen waarderen. De meeste vierwielers hebben extreem lage kilometerstanden. Een lijn is niet te ontdekken in de verzameling: een Oldsmobile staat naast een Matra Djet en een Rolls-Royce flankeert een Volkswagen Golf.

Zeldzaam spul is er ook te vinden. Een Plymouth Superbird bijvoorbeeld, en een Bizarrini P538-racewagen. De Ferrari-racer naast de Bizarrini zou een peperdure P4 kunnen zijn, maar ook een replica. Verder komt de Lamborghini LM002 van Nicholas Cage voorbij, een Ferrari uit de film Ferris Bueller's Day Off en een heuse Porsche 935.