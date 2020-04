Kleintjes kleuren: kleurplaten van Fiat

Zeker met dit mooie weer kan het best een saaie bedoening zijn om de hele dag maar thuis te zitten. En als je thuis moet werken en ook nog een stel kleuters moet bezighouden, ben je helemaal mooi klaar.

Nu is dit natuurlijk de tijd van het eieren schilderen, maar als je als ouder dan geen oogje in het zeil houdt, zit voor je het weet je hele interieur onder de waterverf. Dan is een set goeie oude kleurpotloden toch een stuk veiliger. Zijn net alle kleurboeken vol en heeft jouw kroost een voorliefde voor schattige kleine autootjes? Dan heeft Fiat nu een paar fijne kleurplaten klaarstaan. Daarin spelen de oude, klassieke Fiat 500 en de allernieuwste versie van het rugzakje de hoofdrol.



Fantaseer buiten de lijntjes



Daarbij kun je kiezen: neem je een kleurplaat met een al ingetekende omgeving, of fantaseer, teken en kleur je je eigen landschap eromheen? En bij het fantaseren hoeven de creatieve kleintjes zeker níét binnen de lijntjes te blijven. Situeer jouw 500 bijvoorbeeld op de maan of op een andere planeet in de ruimte. Of teken er een enorme Hummer of Mercedes G-klasse naast! Of allebei! Kortom, met de kleurplaten van Fiat zijn je printer én de kids wel weer even zoet!