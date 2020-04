Open en bloot: 10 weetjes over cabrio's

1. Oorspronkelijk komt de term cabriolet uit het Frans. Het was de benaming voor een klein tweewielig rijtuig voor één paard, met een opvouw-bare leren kap.

2. De allereerste auto's waren allemaal cabriolets. Pas nadat Cadillac in 1905 de Osceola met volledig gesloten cabine introduceerde, raakte de benaming cabriolet ook voor auto's in zwang.

3. In 1934 is de Peugeot 401 Eclipse de eerste cabriolet met een stalen klapdak.

4. Mercedes herintroduceerde in 1996 het harde klapdak bij de SLK en ontketende een trend.

5. Onder invloed van de hogere veiligheidseisen verschijnen in de jaren 70 cabrio's met een rolbeugel. Deze moet de inzittenden bij een onverhoopte koprol beschermen.

6. In plaats van een ontsierende rolbeugel, hebben veel moderne cabrio's verborgen beschermingsbeugels. Bij dreigend gevaar schieten ze automatisch omhoog. De Mercedes SL heeft in 1989 de primeur van dit systeem.

7. Vroeger hadden cabrio’s een plastic achterruitje. In 1986 is de Saab 900 Cabriolet de eerste met een (verwarmde) glazen achterruit.

8. Geen dak en toch meer kilo's? Klopt! Zonder vast dak verliest een auto een groot deel van zijn torsiestijfheid. Om dit te compenseren, zijn 'zwaarwegende' verstevigingen nodig.

9. Roadster of cabrio, wat is wat? Hierover lopen de meningen uiteen. Volgens ons is een roadster een sportieve en compacte tweezitter, terwijl een cabrio ook een achterbank heeft.

10. Naast de cabrio en de roadster kennen we de targa. Daarbij is de achterruit meestal vast en kan het dak in één of twee delen worden verwijderd. Porsche introduceerde de term in 1971 en is er officieel eigenaar van.