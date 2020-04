Een Mercedes E-klasse zoals je hem nog nooit hebt gezien

De Hofele HE Cabriolet moest tijdens de salon van Genève het pronkstuk worden van de Hofele-stand, maar dat ging zoals bekend niet door.

Hofele HE: geen Mercedes-ster in de neus



Volgens Hofele-Design tilt de Hofele HE Cabriolet de Mercedes E 53 AMG Cabrio naar 'een geheel nieuw niveau van luxe en exclusiviteit'. Het eerste wat opvalt aan de Hofele HE Cabriolet is de afwijkende grille. Hij doet denken aan de getraliede neuzen van andere Mercedes-AMG-modellen, maar is toch anders. Bovendien prijkt er geen Mercedes-ster in het midden, maar een gestileerde Hofele-H.

21-inch turbinewielen



Het tweede opvallende designelement aan de buitenkant wordt gevormd door de forse chroomstrips op de flanken. De 21-inch multispaaks turbinewielen herkennen we nog van de eerder getoonde Hofele HEQC. Dat is Hofeles versie van de elektrische Mercedes EQC. Verder heeft Hofele de cabrio versierd met een hele verzameling zwarte en verchroomde glimmers. Onder meer op het midden van de motorkap en rondom de luchthappers in de neus.

De 'Hofele-touch'



De binnenkant van Hofeles licht protserige openluchttheater is ook aangepast. Toch is het Hofele-stempel hier minder prominent aanwezig. Op de stuurnaaf prijkt bijvoorbeeld gewoon de Mercedes-ster. Het Hofele-logo zit daarentegen in de rugleuning van elke zitplaats. Maar ja, dat zie je niet als je erin zit. De kleurstelling is wel bijzonder: crèmewit leer met marineblauwe accenten. De makers melden verder dat het volledige interieur, inclusief de stoelframes, de cabriokap en het lamswollen tapijt, is voorzien van de speciale 'Hofele-touch'. Wat dat precies is, vertelt het verhaal niet. Wij hadden het idee dat Mercedes voor zijn standaardspullen ook geen troep gebruikte ...

Ook een E-klasse Cabrio met extra blingbling?



En dan u het slechte nieuws voor eigenaren van een E-klasse Cabriolet die vinden dat hun auto wel wat meer blingbling kan gebruiken: de Hofele HE Cabriolet is een uniek exemplaar. En het is niet de bedoeling dat Hofele er meer gaat bouwen. Maar als je een vriendelijke blik richting Hofele-Design combineert met een flinke zak geld, dan zijn er vast wel mogelijkheden ...