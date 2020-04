Land Rover Discovery Sport en Range Rover Evoque als plug-in hybride (2020)

Land Rover leverde al langer een plug-in hybride versie van de grote zware Range Rover en Range Rover Sport. Maar nu onderstrepen de Britten hun voorliefde voor een schoner klimaat met de Discovery Sport en Range Rover Evoque. In beide compacte SUV's - die vorig jaar in vernieuwde vorm op de markt verschenen - wordt nu een nieuw ontwikkelde 1,5-liter driecilinder turbomotor gelepeld, die geassisteerd wordt door een elektromotor en oplaadbaar accupakket.

P300e: de krachtigste én goedkoopste versie

Zowel de Land Rover Discovery Sport als de Range Rover Evoque krijgt de toevoeging P300e. Volgens de nieuwe motoraanduiding van de Britse 4x4-specialist zou dat dus betekenen, dat beide modellen met hun hybridetechniek een vermogen van 300 pk hebben. Daarmee zijn het meteen de krachtigste versies in de prijslijst van de Discovery Sport en Evoque. Over de prijslijst gesproken: hierin zie je dat de P300e-uitvoeringen van beide modellen meteen de goedkoopste zijn: de Discovery Sport P300e is leverbaar vanaf 55.230 euro, de Evoque P300e vanaf 56.130 euro. En dat levert een even opmerkelijke als aantrekkelijke situatie op: de goedkoopste basisuitvoering van beide modelreeksen is meteen de snelste!

PHEV met 309 pk en 540 Nm

Laten we even terugkomen op het vermogen waarover de P300e-versies van de Discovery Sport en de Evoque beschikken. De nieuwe 1,5-liter driecilinder is met zijn turbo opgepompt tot 200 pk en 280 Nm aan koppel. Voor de elektromotor die de achterwielen aandrijft, geeft Land Rover 180 pk en 260 Nm op. Waarmee de Disco Sport en Evoque een kracht zetje in de rug krijgen: als gecombineerd vermogen staat in de folder zelfs 309 pk vermeld, naast een koppel dat een piekwaarde bereikt bij 540 newtonmeter.

Elektrische actieradius van 50 km

De elektromotor put zijn krachten uit een accupakket, dat onder de achterbank van de auto is gelegd. De lithium-ion batterijen hebben een capaciteit van 11,3 kWh. Hoeveel kilometer de Discovery Sport en Evoque P300e volledig op stroom kunnen rijden? Voor de Discovery Sport geldt een elektrische actieradius van 62 kilometer, de Evoque P300e komt volgens officiële opgave 66 kilometer ver op één acculading. Een volledig elektrische versie van de Discovery Sport en Evoque, komt er overigens niet. Daarvoor is het platform dat beide modellen delen niet geschikt.

Prestaties die er niet om liegen

Land Rover zet de prestaties van de P300e-modellen kracht bij met cijfers die er niet om liegen. De Evoque P300e accelereert van 0 naar 100 km/h in slechts 6,4 seconden. De Discovery Sport P300e heeft voor dezelfde oefening tweetiende tel meer nodig. Ook op topsnelheid is de Evoque ietsiepietsie sneller dan de Discovery Sport: 213 km/h om 209. Het WLTP-verbruik van beide auto's bedraagt 1,4 (Evoque) tot 1,6 l/100 km (Discovery Sport). Met andere woorden: minstens 62,5 kilometer op 1 liter benzine (met dank aan de elektrohulp).