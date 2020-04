Auto Review april 2020: gratis voorproefje

Rij-impressie: Honda E

Als auto’s alleen op hun uiterlijk beoordeeld hoefden te worden, keurden we de Honda E meteen goed. Maar hoe brengt de elektrische Honda het er verder vanaf?



Vergelijkende test: 5 compacte suv’s

Net zoals zoveel landgenoten, ben je in de markt voor een compacte suv. Je hebt echter het idee constant achter de feiten aan te lopen: de nieuwe modellen volgen elkaar in sneltreinvaart op. In de wetenschap dat de kersverse Nissan Juke en Peugeot 2008 niet lang de allerjongste aanbiedingen blijven, zetten we deze twee piepkuikens naast de Fiat 500X, Hyundai Kona en Opel Crossland X voor een test.





Oud & Nieuw: Opel Corsa

Heel lang was Nederland een Opel-land. Halverwege de jaren 80 verkochten de dealers van het Duitse merk hier zomaar 70 duizend auto's op jaarbasis! Grote kans dus, dat je buren hun zuurverdiende spaarcenten spendeerden aan een nieuwe Corsa A.

EV-dossier: Hyundai Ioniq Electric

Hoe is het om met een Hyundai Ioniq Electric te leven? Wat is de échte actieradius en hoe gaat het opladen in zijn werk? Wij belichten het EV-gedeelte van de elektrische Hyundai.

Occasion van de maand: Golf 7

In deze nieuwe rubriek belichten we de occasions die online het meest gezocht zijn. Hoe verging het de auto in de verkoopstatistieken? Deed hij het een beetje goed in onze tests? Welke versies zijn de aanraders en welke juist niet? In de eerste aflevering richten we de schijnwerpers op de Volkswagen Golf 7.



Vergelijkende test: 800 volt versus V8

Wanneer Porsche een nieuw model op de markt brengt, is de autowereld een nieuwe maatstaf op sportief gebied rijker. De volledig elektrische Taycan met 800 volt-systeem strijdt in deze test op twee fronten. Niet alleen moet hij zijn directe concurrent - de Tesla Model S Performance - verslaan, hij mag evenmin onderdoen voor de ‘ouderwetse’ BMW M5 Competition met V8-motor.

Marktplaats.nl: tweedehands cabrio’s

In april verklaren we het cabrioseizoen traditioneel voor geopend. Ondanks alle vervelende gebeurtenissen rondom het coronavirus blikken we voorzichtig vooruit op betere tijden: zorgeloos open rijden in de lentezon.

